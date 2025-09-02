Condenado a 12 años por agresión sexual a su mujer al alegar que «tenía derecho» en Castellón
El juez lo declara culpable de dicho delito y de amenazas, mientras que lo absuelve de lesiones y detención ilegal. Él la atacó mientras ella se cambiaba
Pablo Ramón Ochoa
Un magistrado de la Audiencia Provincial de Castellón condena a 12 años y 9 meses de prisión al hombre que agredió sexualmente a su mujer alegando, mientras cometía ese delito, que como ella era su mujer, él tenía «derecho» a tener esas relaciones sexuales. En el cómputo de la pena también se incluye el delito de amenazas, mientras que ha quedado absuelto de los delitos de lesiones y detención ilegal de su esposa, según la sentencia de la cual los abogados de la acusación y la defensa han informado a Mediterráneo.
En el juicio de este caso por violencia machista que cubrió a principios de julio este diario, la víctima, que tiene una discapacidad del 65%, declaró que él aprovechó que ella se estaba cambiando en su habitación para pillarla desprevenida y violarla. «Cuando fui a ponerme el pantalón, entró en la habitación, empujó la puerta porque no tengo pestillo», aseguró.
El caso se denunció en 2023 en una localidad de Castellón que este periódico no revela para proteger la identidad de la víctima.
A preguntas del Ministerio Público sobre si ella le pidió que parara, ella respondió que sí. «Claro [que le dije que no quería], pero él me dijo que él tenía derecho porque yo era su mujer verdadera», insistió. La mujer renunció a su derecho a recibir indemnización.
El hombre, de origen argelino, manifestó ser «inocente» y, aunque reconoció que tuvieron sexo, lo calificó de consentido. Este varón había realizado al menos un cambio en su versión desde el momento de la denuncia.
Los hechos ocurrieron en el piso de ella, cuando ambos estaban separados. Quedaron para tomar un café y luego subieron a la vivienda. Ella afirma además que él le espetó «si me denuncias, te mato». «Es mentira, ella quería que yo viviera con ella y yo no quería volver porque no me llevo bien con sus hijos», aseguró él.
Tres años menos de pena
De poco ha servido finalmente que negara otro de los dichos que se le atribuyen y que hacía referencia a que iba a «matarla» y luego se iba a «marchar» a su tierra donde nunca lo atraparían. Tampoco que jurara que era inocente en varias ocasiones de su declaración.
Tanto la Fiscalía como la acusación particular pedían 16 años de prisión para él y el juez lo sentenció a tres años y medio menos de lo que le reclamaban. El magistrado optó por no estimar el delito de lesiones pese a que las médicos forenses que intervinieron en la vista oral afirmaron que los daños genitales y paragenitales que presentaba la víctima «no son compatibles con sexo normal, solo con alguna parafilia».
