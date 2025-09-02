Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detenidos 16 ocupantes del cayuco rescatado en agosto al sur de Gran Canaria en el que murieron decenas de personas

Fuentes de la investigación han confirmado que los arrestos se han llevado a cabo en vista de los testimonios ofrecidos por varios de los 251 supervivientes

Una lancha de Salvamento Marítimo, en una imagen de archivo.

Una lancha de Salvamento Marítimo, en una imagen de archivo. / Antonio Sempere - Europa Press

EFE

Las Palmas de Gran Canaria

La Policía ha detenido a 16 ocupantes del cayuco rescatado a la deriva por Salvamento Marítimo al sur de Gran Canaria el 24 de agosto después de que murieran varias decenas de las personas que iban en él, por su presunta implicación en los hechos que sucedieron a bordo, que incluyen posibles muertes violentas.

Fuentes de la investigación han confirmado a EFE que los arrestos se han llevado a cabo en vista de los testimonios ofrecidos por varios de los 251 supervivientes, que aseguran que el cayuco partió con más de 300 personas a bordo (cifra que algunos elevan a 320).

La Policía trata de esclarecer no solo quiénes gobernaban el cayuco, que pueden ser responsables de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y de homicidios por imprudencia (en los casos de muerte por deshidratación), sino también si algunos de migrantes del cayuco fueron arrojados vivos por la borda.

