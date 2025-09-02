Tiroteo en Alfafar: la Guardia Civil busca al okupa autor de los disparos al no encontrarlo en la vivienda

Un nuevo tiroteo en plena calle ha sembrado el terror entre los vecinos y vecinas de un municipio de l'Horta Sud, cuando todavía no ha pasado ni una semana desde que otro hombre fuera matado a tiros en su casa de Alaquàs. En esta ocasión los disparos se han producido en Alfafar, donde un hombre de 33 años resultó herido de gravedad en la medianoche de este lunes tras recibir varios balazos de arma de fuego. Los hechos que ahora investiga la Guardia Civil se produjeron sobre las 23.45 horas de este lunes en la calle Pintor Sorolla de Alfafar, a escasos metros de los barracones festeros que se han instalado estos días con motivo de la celebración de las fiestas patronales de la localidad.

De ahí que los vecinos atribuyesen en un inicio el sonido de las detonaciones al disparo de material pirotécnico. Sin embargo, al escuchar los gritos de varias personas que se encontraban en las inmediaciones y que habrían presenciado el intento de homicidio los vecinos de los edificios próximos se percataron de que se trataba de un tiroteo, como pudieron constatar al asomarse y ver a un hombre tendido en el suelo mientras otro joven le encañonaba con una escopeta.

Una agente impide el paso de una motocicleta a la calle / JM López

Buscan al autor, que ya ha sido identificado

Tras disparar a bocajarro contra su víctima hasta en tres ocasiones, el hombre huyó de la zona del crimen junto a otro joven, quienes desde entonces permanecen en paradero desconocido. Un fuerte dispositivo de seguridad formado por decenas de agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Alfafar han custodiado durante más de catorce horas las inmediaciones de la vivienda ante la sospecha de que el hombre pudiera estar atrincherado, como apuntaban algunos vecinos.

Sin embargo fuentes de la investigación descartaban esta hipótesis que posteriormente se confirmaba tras acceder al domicilio, confirmando que el agresor, que ya ha sido identificado, había huido de la zona del crimen acompañado de una seguda persona que también estuvo presente en la reyerta. Al parecer, estas dos personas estaban manteniendo una acalorada discusión por motivos que no han trascendido con la víctima, Phileas G., un vecino de Alfafar de 33 años. Luis Olmos, primo del afectado, acudió al lugar tras avisarle su hija. A su llegada se percató de que uno de ellos amenazaba a su familiar con un machete de grandes dimensiones con el que minutos antes había intentado agredir al herido, sin llegar a conseguirlo porque este se cubrió con el pitón de la moto que sacó del maletero.

"Se volvió loco y empezó a disparar"

Olmos se interpuso para intentar calmar los ánimos y frenar la reyerta haciéndoles ver que si no paraban "iban a acabar todos en el calabozo". Lejos de conseguirlo, el agresor entró en la casa, cogió una escopeta y una mochila con munición al salir y se dirigió hacia su víctima, a la que comenzó a disparar a bocajarro: "Salió y se volvió loco. Le pegó un tiro en el hombro. Luego volvió a dispararle en la pierna y cuando ya estaba tirado en el suelo le volvió a disparar un tercer tiro en el glúteo", narra el familiar al tiempo que comenta que durante unos instantes "me quedé en shock". Acto seguido el agresor entró a la vivienda, dejó el arma y huyó corriendo del lugar junto al otro joven que estaba involucrado en la pelea.

Al ver la gravedad de las lesiones que presentaba su primo, Luis comenzó a taponarle la herida de la pierna, se quitó el cinturón y le hizo un torniquete. Seguidamente le pidió el cinturón a un amigo y repitieron el proceso, esta vez en la herida del brazo, mientras pedía a los vecinos que avisaran a la policía y a una ambulancia. Tras recibir un aviso de un herido por arma de fuego, agentes de la Policía Local se personaron rápidamente en el lugar y ayudaron a asistir al herido para evitar que perdiera más sangre. El servicio de Emergencias, por su parte, movilizó a una ambulancia del SAMU cuyo equipo médico evacuó al paciente al Hospital La Fe de València, donde fue intervenido de urgencia hasta en dos ocasiones. El paciente permanece ingresado en pronóstico reservado debido a la gravedad de las lesiones, que le habrían afectado a diversos órganos vitales.

El testigo del intento de homicidio apunta que la víctima conocía al agresor "de vista, porque es de aquí del pueblo de toda la vida". Según indica, el autor de los disparos sería un hombre al que apodan como "el mexicano", un vecino de Alfafar con múltiples antecedentes penales por tráfico de drogas al menudeo que años atrás había protagonizado otra violenta trifulca contra un vecino de la localidad. No obstante, la investigación no descarta que se trate de un ajuste de cuentas ya que víctima y agresor tenían antecendentes policiales.

Según ha podido confirmar este diario, el agresor residía desde 2023 de manera ilegal en esta vivienda del número 9 de la calle Pintor Sorolla de Alfafar junto a miembros de otras dos familias, entre ellos varios menores de edad.

Quince horas de tensión

Durante más de quince horas de tensión e incertidumbre, más de medio centenar de agentes de Guardia Civil y Policía Local de Alfafar han custodiado la vivienda a la espera de que la jueza de Catarroja autorizara la entrada. Sobre las 13.30 horas llegaban dos patrullas de la Unidad de Seguridad Ciudadana y comenzaban a tomar posiciones en la calle desde las vías adyacentes. Cuando faltaban diez minutos para las dos del mediodía, y con la autorización judicial en la mano, especialistas en asalto reventaban la puerta con un ariete y accedían a la vivienda en la que sospechaban que no había nadie, al no detectar presencia humana el dron con el que previamente habían inspeccionado la casa.

Una ambulancia del SAMU trasladó al herido al Hospital La Fe de València. / L-EMV

Así con todo, ante la duda y para garantizar la seguridad ciudadana, una veintena de agentes mantenían acordonada la calle preventivamente hasta pasadas las 15.00 horas para garantizar la seguridad ciudadana. Por su parte, una docena de agentes irrumpía en la casa con el objetivo de encontrar el arma de fuego con la que se efectuaron los disparos, y que presuntamente el autor había guardado en la vivienda.

En el exterior, decenas de vecinos se aproximaban a las inmediaciones impactados por el amplio despliegue policial y de medios de comunicación que seguían el minuto a minuto de estos hechos que han mantenido en vilo a la población desde la medianoche de ayer. A la espera de conocer si se ha hallado el arma de fuego, la Guardia Civil continúa trabajando para dar con el paradero de este homidio en grado de tentativa que ha alterado las fiestas patronales de Alfafar.