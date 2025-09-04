Investigación
Muere una niña de 11 años tras precipitarse de la terraza de un quinto piso en Sevilla
Los servicios de emergencias solo pudieron confirmar el fallecimiento de la menor
Carlos Doncel
Una niña de 11 años falleció este pasado miércoles por la noche tras precipitarse desde la terraza de un quinto piso en Sevilla, según han confirmado desde el 112. La caída se produjo desde el balcón de la vivienda en la que residía junto a su familia, situada en la avenida de la Montería. En estos momentos la Policía Nacional se encuentra investigando lo sucedido, aunque las primeras hipótesis apuntan a que todo se debe a un fatídico accidente.
Según detallan fuentes de Emergencias 112, este servicio recibió una llamada sobre las 22:30 de este miércoles en la que se avisaba de una persona precipitada "desde una cuarta o quinta planta". El alertante situó el suceso en la avenida de la Montería, en la barriada de Juan XXIII de la capital andaluza, hasta donde se desplazaron efectivos de la Policía Nacional y Local, Bomberos y del 061. Al llegar al punto indicado, los sanitarios movilizados solo pudieron certificar el fallecimiento de la menor de 11 años de edad.
Tras la confirmación de la muerte, la Policía Nacional ha abierto una investigación para intentar dilucidar las circunstancias que la rodean. Según apuntan fuentes del Cuerpo, aún es pronto para conocer las causas concretas de este fallecimiento, aunque la principal hipótesis que manejan los agentes es que se trata de un trágico accidente.
- Un edificio sin concesión de Costas y con orden de demolición desde 2003 sigue en pie en la playa de La Mata de Torrevieja
- El alcalde de Alicante contrató a un traductor para escribir su bando de Hogueras en valenciano
- Vuelta al cole en Alicante: aluvión de peticiones en colegios e institutos para cambiar la lengua base de los alumnos
- Así afectarán los recortes de Ryanair al aeropuerto de Alicante
- Alicante se vacía
- Destroza un restaurante de Alicante para robar y huye con un patinete del local
- Estos son los municipios alicantinos donde el precio medio de los pisos aún no alcanza los 100.000 euros
- El británico que murió ahogado en Benidorm era un piloto con más de 1.300 horas de vuelo