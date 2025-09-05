Aragón
Seis personas heridas tras un atropello múltiple en Zaragoza
Una persona de avanzada edad y con un coche automático, maniobrando en la calle, ha terminado colisionando con cinco adultos y un menor
EFE
Cinco adultos y un menor de edad han sido trasladados a centros hospitalarios, en principio sin revestir gravedad ninguno de ellos, como consecuencia de un atropello múltiple que se ha producido sobre las 21 horas en la calle de Monasterio de Samos de Zaragoza.
Hasta el lugar se han trasladado efectivos de Bomberos de Zaragoza y de Policía Local. Además, se han requerido ambulancias del 061, informa el consistorio.
Según las primeras evaluaciones sobre el terreno, una persona de avanzada edad y con un coche automático, maniobrando en la calle, ha terminado colisionando con un total de 6 personas.
Aunque en el momento no se han detectado heridos de gravedad, se ha considerado el traslado de las seis personas a centros hospitalarios para evaluar su situación.
Las causas exactas del atropello deberán ser analizadas por Policía Judicial y el seguimiento de las personas atendidas recae en los centros hospitalarios de destino.
- Vuelta al cole en Alicante: aluvión de peticiones en colegios e institutos para cambiar la lengua base de los alumnos
- El alcalde de Alicante contrató a un traductor para escribir su bando de Hogueras en valenciano
- Un edificio sin concesión de Costas y con orden de demolición desde 2003 sigue en pie en la playa de La Mata de Torrevieja
- La Guardia Civil vuelve a detener en Ibi al presunto estafador de las furgonetas camperizadas
- David Jiménez, abogado, sobre los problemas entre hermanos por las herencias: 'Hay que evitar los testamentos genéricos
- Alicante se vacía
- Una parada de autobús que es un 'infierno' en Alicante
- La nota de corte del doble grado de Física y Matemáticas de la UA se desploma más de dos puntos