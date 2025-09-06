Tráfico de drogas
La Guardia Civil recupera 715 kilos de hachís flotando en aguas del estrecho de Gibraltar
El servicio marítimo del cuerpo detectó quince fardos frente a Tarifa, aunque no localizó a ninguna embarcación que pudiera estar relacionada con el hallazgo
EFE
El Servicio Marítimo de la Guardia Civil de Algeciras ha recuperado 715 kilos de hachís en distintos fardos que se encontraban flotando en aguas del estrecho de Gibraltar.
Según ha informado en un comunicado el instituto armado, la actuación se ha producido cuando una embarcación del Servicio Marítimo que se encontraba haciendo labores de vigilancia y control observó que había numerosos bultos flotando en aguas situadas entre Torrelapeña y Bolonia, en Tarifa (Cádiz).
Tras aproximarse con la embarcación pudieron comprobar que se trataba de quince fardos utilizados habitualmente en actividades relacionadas con el narcotráfico y, una vez izados a la embarcación y efectuada la apertura de los mismos, se pudo comprobar que contenían hachís.
Los agentes no localizaron en los alrededores ninguna embarcación que pudiera estar relacionada con el hallazgo, por lo que se desplazaron hasta las dependencias oficiales para descargar la sustancia estupefaciente, que arrojó un peso de 715 kilos.
Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición judicial.
- La Guardia Civil vuelve a detener en Ibi al presunto estafador de las furgonetas camperizadas
- David Jiménez, abogado, sobre los problemas entre hermanos por las herencias: 'Hay que evitar los testamentos genéricos
- Seis colegios privados de Alicante entre los 100 mejores elegidos por la revista Forbes
- Torrevieja aprueba por 4 millones el último proyecto que concluye las obras del Puerto
- La nota de corte del doble grado de Física y Matemáticas de la UA se desploma más de dos puntos
- Cómo ahorrar en el recibo de la basura en Alicante: hasta un 20 % de descuento para reducir el 'tasazo
- Aparcamiento durante 12 horas por 0,99 euros en los parkings de Paseo del Mar de Torrevieja
- El Peret de Alicante: otro esqueleto urbano en el centro