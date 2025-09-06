Una vaquilla suelta obliga a cortar la AP-7 y destapa una capea ilegal en una finca de Alicante

Una capea no autorizada en una finca de la zona rural de Alicante ha sido descubierta este sábado por la Policía Local tras la fuga de una vaquilla que ha obligado a cortar la autopista AP-7 durante 40 minutos. El suceso no ha provocado daños personales ni materiales, aunque ha generado una importante alteración del tráfico en plena jornada de sábado.

Los hechos se han producido a mediodía, cuando una vaquilla se ha escapado de un camión de transporte animal y ha accedido a la AP-7 a la altura de la carretera del Assagador, en la zona de partidas rurales del término municipal. La presencia del animal en la vía ha forzado el corte de la autopista durante aproximadamente tres cuartos de hora como medida de seguridad.

Al lugar han acudido un total de trece agentes de la Policía Local, que junto con varios particulares presentes en la zona han logrado interceptar e inmovilizar al animal, permitiendo así reabrir la circulación sin que se hayan registrado accidentes, según han remitido fuentes del consistorio local.

Momento en el que se ha conseguido capturar a la vaquilla en plena AP-7 de Alicante / INFORMACIÓN

Festejo sin licencia en una finca privada

Tras controlar la situación, los agentes han seguido el rastro del camión del que se había escapado la vaquilla, lo que los ha llevado hasta una finca situada en la zona de la Rambla de Rambuchar. En el interior, los policías han constatado que se estaba preparando un festejo taurino tipo capea, con una pequeña plaza de tientas acondicionada para tal fin.

Según las primeras investigaciones, el espacio había sido alquilado por un particular al propietario de la finca, y a su vez cedido a una peña de aficionados taurinos. Sin embargo, la actividad carecía de la correspondiente autorización administrativa, tanto para el transporte de reses como para la celebración del espectáculo.

La Policía Local ha procedido a levantar acta de denuncia, que será remitida a la autoridad competente. Además, se ha dado aviso a la Policía Autonómica, responsable en esta materia, cuyos agentes se han personado también en la finca para continuar con las diligencias.