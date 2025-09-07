Extinguido un incendio de escombros en una empresa ubicada en Orihuela
El fuego se ha originado en unos neumáticos que se encontraban en el recinto de la mercantil, localizada en el Camino de Enmedio
Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante han dado por extinguido la mañana de este domingo un incendio declarado en escombros y restos de materiales en el recinto de una empresa ubicada en el Camino de Enmedio, cerca de la Vereda Salazar, en Orihuela.
El aviso se ha recibido sobre las 09.46 horas y hasta el lugar de los hechos se han desplazado una unidad mando jefatura (UMJ), una bomba nodriza pesada (BNP), una bomba rural pesada (BRP), un sargento, dos cabos y seis bomberos del parque de Orihuela.
El fuego, que se ha dado por controlado a las 10.16 horas, se ha originado en neumáticos que se encontraban dentro del recinto de una empresa. El Consorcio ha señalado que era visible "mucho humo negro" a "cierta distancia" y los efectivos han conseguido extinguirlo sobre las 11.26 horas.
Suscríbete para seguir leyendo
- TM Tower logra 40 reservas en 48 horas y confirma la fuerte demanda por vivienda en altura en Benidorm
- Adiós a una vida de recuerdos en la playa de Babilonia de Guardamar
- UD Ibiza - Hércules CF, en directo
- Torrevieja aprueba por 4 millones el último proyecto que concluye las obras del Puerto
- Dos heridos en una pelea con apuñalamiento en la Explanada de Alicante
- Estos son los mejores colegios públicos, concertados y privados de la provincia de Alicante, según un portal especializado
- Seis colegios privados de Alicante entre los 100 mejores elegidos por la revista Forbes
- Dos vacas revolucionan una autopista en Alicante y montan un 'atasco bovino