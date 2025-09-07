Una operación policial en Alicante acaba con siete detenidos "in fraganti" mientras robaban

La Policía Nacional ha detenido en Alicante a un total de siete personas, cinco varones y dos mujeres, en diferentes intervenciones realizadas en el marco de la Operación Levante, dispositivo activado en época estival para la prevención de todo tipo de delitos. Las actuaciones se llevaron a cabo durante las últimas semanas de julio, culminando con la detención "in fraganti" de los implicados en diferentes robos con fuerza, hurtos y allanamientos de morada.

La operación se puso en marcha como refuerzo de la seguridad en zonas sensibles de la ciudad durante la temporada veraniega. Las intervenciones se activaron tras llamadas de testigos y saltos de alarma, lo que permitió que las patrullas acudieran de inmediato a los lugares señalados y detuvieran a los autores en el mismo momento en que cometían los hechos, según confirman fuentes policiales.

Actuaciones policiales

En el primer hecho, que ocurrió de madrugada, fueron detenidos un hombre y una mujer de 38 y 28 años. Ambos habían accedido a varios barcos con la intención de sustraer enseres. La intervención se inició tras la llamada de un testigo, según apunta la propia Policía Nacional. La mujer intentó huir arrojándose al agua, siendo detenida junto a su acompañante.

La siguiente actuación ocurrió dos días después a mitad de la tarde. Aquí fueron arrestados un hombre y una mujer de 50 y 44 años que eran matrimonio, sorprendidos cuando intentaban cometer un robo con fuerza en un chalet. La intervención comenzó tras el salto de alarma del inmueble. La mujer fue localizada en las inmediaciones intentando marcharse, mientras que el varón fue descubierto escondido en el jardín. La rápida actuación policial evitó que lograran sustraer ningún objeto.

Al día siguiente y de madrugada, fue detenido un varón de 52 años por robo con fuerza en un piso. Las patrullas de Seguridad Ciudadana acudieron al lugar tras la llamada de un testigo que observó cómo el autor miraba por debajo de las puertas de varias viviendas en un edificio. Fue arrestado cuando intentaba acceder a una de ellas, encontrándose entre sus ropas herramientas específicas utilizadas en la técnica de apertura de puertas mediante “el resbalón”.

Ese mismo día por la tarde fueron detenidos un hombre y una mujer de 20 y 27 años, sorprendidos dentro de un piso con la cerradura y la puerta forzadas. Un vecino había alertado a la Policía Nacional al observar luces encendidas en la vivienda cuando no debía haber nadie. En el interior se encontraron las herramientas que habían utilizado para romper la cerradura, logrando evitar que llegaran a sustraer efectos.

La última intervención fue realizada pocos días después cuando de madrugada, fueron detenidos dos varones de 35 y 52 años. Estos fueron descubiertos por un testigo que los observó forzando la puerta de una vivienda. Los agentes localizaron a los autores en las inmediaciones, procediendo inmediatamente a su detención.

A los detenidos, según fuentes policiales que han confirmado la información a este diario, se les imputan delitos de robo con fuerza, hurto y allanamiento de morada en diferentes grados de ejecución. Todos ellos fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Alicante.