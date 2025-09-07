Una pasajera del bus volcado en Barcelona: "El conductor estaba mareado antes del accidente"

Todavía magullados, doloridos y algo desorientados, los pasajeros del autobús que este domingo ha volcado en la autovía C-32, a su paso por la localidad barcelonesa de Santa Susanna, han ido llegando esta tarde al polideportivo de Can Xaubet, en Pineda de Mar, en minibuses y ambulancias. "El conductor estaba mareado, se encontraba mal", aseguran los afectados que han logrado salir por su propio pie del vehículo accidentado.

Tras esperar durante un buen rato en los arcenes de la carretera cortada, con el susto en el cuerpo, han ido desfilando por el equipamiento deportivo cedido por el Ayuntamiento de Pineda, donde el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) ha habilitado una especie de dispensario para atender a los heridos leves. También se les ha prestado atención psicológica.

Algunos han salido a los pocos minutos, como dos personas a los que efectivos de Protecció Civil ha acompañado hasta la estación de Calella para tomar el tren a Barcelona. Otros, como una joven de Oviedo, que aún no ha acabado de digerir lo que le ha ocurrido, cuentan a este diario cómo ha sido el momento. "Salí volando y me di con la espalda contra las maletas y el portaequipajes... Me duele mucho, pero me han dicho que es muscular", relata. "Hemos caído por la cuneta, pero por suerte había un montón de maleza en el bosque". Dos amigos suyos están en el hospital: uno con un hombro dislocado y otra, con una posible fractura de pelvis. "Estábamos por la autopista y el autobús se fue metiendo en el bosque para abajo", explica Mar, también ovetense, de 19 años. "Alguien rompió la ventana de atrás y pudimos salir a pie", agrega la joven.

"Todos los que están en Can Xaubet se encuentran en buenas condiciones de salud y, cuando nos lo indiquen los servicios sanitarios, podrán continuar sus viajes o regresar a su lugar de origen", detalla la alcaldesa de Pineda, Sílvia Biosca, que cuenta que entre los afectados "hay todo tipo de personas, grupos de jóvenes y también familias que regresaban de sus vacaciones o que iban a pasar el día a Barcelona, incluso con algún niño o niña que está aquí con su familia".

La preocupación, tras la conmoción, la preocupación para muchos de ellos eran las maletas. "Algunos de ellos ya las han podido recuperar y otros todavía no y están intentando encontrar todas sus pertenencias para poder hacer eso que todos desean: regresar a casa lo antes posible", afirma la alcaldesa.