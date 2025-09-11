El guardia civil de Oliva arrestado por torturas a una detenida ya tenía varios atestados anteriores por atentado

El agente de la Guardia Civil detenido por el Servicio de Información de la Comandancia de València por agredir a una mujer detenida está envuelto en varios atestados previos instruidos por atentado, desobediencia o resistencia. Según las fuentes a las que ha tenido acceso Levante-EMV, del mismo grupo editorial que INFORMACIÓN, se trataría de más de una decena de atestados por supuestas agresiones verbales o físicas, un número muy inusualmente elevado para un solo agente.

Las fuentes no han especificado a lo largo de cuánto tiempo se habrían producido esos incidentes que derivaron en la detención de los imputados y en la instrucción de atestados contra ellos por esos supuestos atentados o desobediencias, ni si posteriormente esas acciones policiales fueron archivadas al llegar a los juzgados. En todo caso, será la propia Guardia Civil, según esas fuentes, quien analice ahora, a la vista del incidente que derivó en su detención, la veracidad de esos otros atestados y si alguna de esas personas acabó denunciando con posterioridad al guardia.

Tal como ha venido publicando Levante-EMV, el guardia civil de Oliva fue arrestado el pasado sábado, 6 de septiembre, por agentes del Servicio de Información de la Guardia Civil de la Comandancia de Valencia, dos días después de abrir una investigación a raíz de la difusión del vídeo en el que se aprecia cómo agrede a una mujer, ya detenida y sujeta contra una pared con las manos engrilletadas a la espalda. El vídeo, grabado por unos vecinos, recoge unos hechos sucedidos a finales de julio, cuando la chica se vio envuelta en una discusión con dos mujeres en una casa de apuestas a la que había entrado a comprar tabaco.

¿Por qué cinco semanas después?

Desde el establecimiento llamaron al 112 y acudieron varias patrullas de la Policía Local y de la Guardia Civil. La llegada de las unidades fue tan sonora, que varios vecinos se asomaron a los balcones y ventanas pese a la hora, y al menos uno de ellos grabó la mayor parte de la escena con un móvil. Sin embargo, ese vídeo no empezó a circular, al parecer, hasta mediados de la semana pasada, sin que se haya aclarado aún por qué su difusión se ha demorado cinco semanas y tampoco cuál es la razón por la que ahora sí ha visto la luz.

En cualquier caso, nada más recibir el vídeo, la propia Guardia Civil abrió una investigación el jueves, que derivó en la detención del guardia el sábado, bajo la acusación de dos presuntos delitos, uno de torturas y otro contra la integridad moral de la joven, que aquella noche de julio acabó detenida por un delito de desórdenes públicos.

Como se aprecia en las imágenes, durante el arresto, la mujer que, al menos durante la secuencia difundida no oponía resistencia alguna, más bien al contrario, no dejaba de gritar al agente cosas como "¡me hace daño!", "¡no estoy haciendo nada!" o "¡te estás pasando!", y pedía que se diera aviso a la Guardia Civil, pese a que era un agente de este cuerpo quien la estaba inmovilizando, dado que creía que se trataba de un policía local.

A raíz de ese explícito vídeo de la violenta e injustificada intervención del guardia civil, vídeo que por razones obvias se hizo viral en apenas unas horas, la Guardia Civil también ha analizado en el atestado entregado en el juzgado de guardia de Gandia la actuación del otro componente de la patrulla del Instituto Armado y de los siete policías locales de Oliva, ninguno de los cuales hizo nada por frenar al ahora detenido ni por apartarlo a un lado para pararlo.

Dos expedientes disciplinarios

De hecho, tal como ha informado este diario, la Comandancia ha abierto expediente disciplinario al agente arrestado, expediente en el que también se estudia la actuación de su compañero. Así, se les tomará declaración a ambos, además de a la mujer, a los testigos y a los policías locales.

Por lo que respecta a estos, el Ayuntamiento de Oliva ya ha abierto expediente disciplinario a esos agentes, según informó el consistorio a través de un comunicado que recoge las palabras de la alcaldesa de ese municipio de la Safor, Yolanda Pastor.

Así, tal como ha publicado este diario, la alcaldesa decidió incoar el expediente a los agentes de la Policía Local que fueron testigos directos de la agresión a la mujer que estaba esposada por parte del guardia civil para "conocer los hechos" ocurridos y "analizar posibles responsabilidades administrativas", según ha expresado la propia munícipe a través del citado comunicado, en el que se compromete a actuar "con transparencia".

La máxima autoridad municipal apunta que, pese a que los hechos tuvieron lugar a finales del mes de julio, no fue hasta finales de la pasada semana cuando se enteraron de lo sucedido, al recibir, como muchos y muchas olivenses, el vídeo donde se apreciaba la brutal actuación policial. En ese sentido, ha explicado que fue el propio jefe de la Policía Local, quien, tras comprobar la gravedad de la situación, remitió las imágenes "a las 9 de la mañana" y "de manera inmediata" a la Guardia Civil para que abriera una investigación.