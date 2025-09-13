El jurado halla culpable al acusado de matar a una jubilada en el Grau de Castelló

El juicio por el caso de la cochera ha quedado este viernes visto para sentencia después de la lectura del veredicto del jurado, que ha hallado culpable al acusado de matar el 23 de enero de 2022 a una vecina del Grau de Castelló, María Sanz, para robarle.

El desenlace llegaba después de tres sesiones de vista oral que tuvieron lugar de martes a jueves y una larga jornada de deliberación por parte del jurado, puesto que este recibió este viernes a las 10.00 horas el objeto del veredicto, es decir, las preguntas a las que debe responder para determinar la culpabilidad o no del acusado, y no fue hasta las 21.00 horas cuando se convocó a las partes para darles a conocer el veredicto de culpabilidad.

Una vez conocido este, se repitieron las peticiones de pena para el condenado. En este sentido, la Fiscalía elevó finalmente su petición a los 25 años de cárcel, resultado de sumar las penas por robo con violencia, asesinato y alevosía, además de 120.000 euros para cada uno de los cinco hijos de la víctima en concepto de indemnización por responsabilidad civil.

Acusación particular

Por su parte, la acusación particular mantuvo la petición de prisión permanente revisable, como ya avanzó en la última sesión de la vista oral, así como una indemnización de 150.000 euros, haciendo hincapié en los «1.300 días de angustia que sufrió la familia de la víctima mientras el acusado, una persona cercana a ellos en el Grau, estaba en libertad y sin pedirles perdón en ningún momento por haber matado a su madre».

A su vez, la defensa mantuvo la petición de nueve años de cárcel al considerar los hechos como un robo con violencia y homicidio y solicitar la eximente incompleta de haber cometido los hechos bajo los efectos de la droga. Además, plantea una indemnización de 20.000 euros para cada hijo.

Efectos robados

Cabe recordar que los hechos abordados en el juicio se remontan a enero de 2022, cuando María Sanz entró en el garaje de su casa para cocinar la paella a su familia como cada domingo, y el ahora condenado la golpeó y estranguló hasta la muerte para robarle un bolso, un anillo y una cadena, valorados en poco más de 800 euros.

Tras la detención y puesta en libertad de un primer sospechoso, no fue hasta 20 meses después de los hechos cuando se detuvo al ahora condenado, que cuenta con 35 años, de origen marroquí y nacionalidad española, gracias a la concordancia entre el ADN de una colilla que tiró y el que se halló bajo las uñas de la víctima.