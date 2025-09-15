Investigación
Muere un niño de dos años en un accidente doméstico en A Coruña
La policía investiga los hechos, aunque todo indica que pudo enredarse con los tiradores de un estor
EP
Un niño, de unos dos años de edad, ha fallecido en un accidente registrado en la noche del domingo en un domicilio de la calle Ángel Senra de la ciudad de A Coruña.
Según ha informado el CIAE 112 Galicia, un vecino llamó a las 23,20 horas para alertar de que el menor no reaccionaba. Por su parte, fuentes consultadas por Europa Press han señalado que el menor tiene unos dos años de edad.
Tras recibir la alerta, el CIAE 112 Galicia informó al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, así como a la Policía Nacional, Autonómica y Local.
Una vez en el lugar, los servicios de emergencias confirmaron el fallecimiento del menor. La policía investiga los hechos, aunque todo indica que pudo enredarse con los tiradores de un estor.
Además, para ofrecer apoyo especializado a los familiares, se activó al Grupo de Intervención Psicológica en Catástrofes y Emergencias (GIPCE) del Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia.
- El SEPE lanza una oferta en colegios: 2 horas al día, sin experiencia y hasta 650 € de sueldo
- El Ayuntamiento de Alicante permite que las terrazas de bares en suelo privado cierren dos horas más tarde que las de la vía pública
- El Ayuntamiento de Alicante cierra Tambora, el local de moda, por no tener licencia
- Condenan al expresidente de los Graduados Sociales de Alicante por quedarse el dinero de cinco despidos
- José María Morán Berrutti se va de Alicante
- Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social lo confirma: 'No va a ser necesario tener largas carreras de cotización”
- «Nunca imaginamos que el niño tras caerse de un undécimo estaría bien»: el accidente de La Chicharra de Alicante 50 años después
- Cae una red en Alicante que estafó casi un millón de euros con el método del falso empleado de banca