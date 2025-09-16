La 'manada de Castelldefels' reconoce la violación de tres jóvenes y logran una importante rebaja de la condena

Los cinco miembros de la 'manada de Castellefels', acusados de la violación de tres jóvenes entre marzo y mayo de 2021, han reconocido que violaron a tres jóvenes en el domicilio de uno de ellos y durante las restricciones por la pandemia del covid. La defensa de los procesados han llegado a un acuerdo con la fiscalía y las acusaciones particulares, en nombres de las víctimas, para rebajar de forma importante la pena que provisionalmente se solicitaba para ellos, que era de 28 a 53 años y ha pasado a únicamente una condena que oscila entre los tres años y 11 meses a ocho años y cinco meses. La defensa ha solicitado la suspensión de la ejecución de la condena, a lo que se ha opuesto la fiscalía.

El juicio que se ha iniciado en la Audiencia de Barcelona debía durar varios días y de esta manera se ha reducido a una única sesión. Los procesados han pedido perdón a las mujeres agredidas sexualmente y han mostrado su arrepentimiento, tal y como estaba establecido en el pacto que fue entregado la semana pasada al tribunal. "Pido disculpas a ellas y a sus familias y hemos intentado reunir dinero para reparar el daño causado", ha dicho uno. "Quiero mostrar mi absoluto arrepentimiento y pedir perdón a las víctimas de corazón". Y así lo declararon uno a uno.

La disminución de la pena

Para aplicar esta disminución se les ha aplicado atenuantes, como la reparación del daño al pagar la indemnización y la confesión y arrepentimiento, a la vez que se ha descolgado que la imputación de que las agresiones sexuales sean continuadas y la revelación de secretos por haber grabado en un hotel unas relaciones sexuales, pero en este caso consentidas. Si que ha permanecido la imputación de pertenencia a grupo criminal, por haber actuado de común acuerdo en las violaciones, algunos como autores o coautores y otros como cooperadores necesarios. Además, según el acuerdo alcanzado entre las acusaciones y las defensas, también se han reducido la indemnización que cobrarán las víctimas: una de ellas percibirá solo 30.000 euros, cuando al fiscalía reclamaba 50.000 euros, otra 30.787 euros, se reclamaba 89.000 euros, y la tercera 33.000 euros, cuando se exigían 73.000. Por delitos, la máxima condena por uno de ellos, en concreto por las agresiones sexuales, es de dos años y tres meses.

Según el escrito del fiscal, en el periodo comprendido entre marzo y mayo de 2021, estando vigentes las restricciones de movilidad por la pandemia del covid, los procesados, aprovechando esta situación y "puestos de común acuerdo", contactaron a través de redes sociales con jóvenes que, por cualquier circunstancia médica o personal, "tenían baja su autoestima".