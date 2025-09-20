Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Investigación

Lanzan un cóctel molotov contra el edificio de Monforte (Lugo) que albergará el centro de la Xunta para acoger menores migrantes

La bomba incendiaria de fabricación casera causó numerosos daños materiales

Estado en el que quedó el local de Monforte dañado por el cóctel molotov.

Estado en el que quedó el local de Monforte dañado por el cóctel molotov. / EP

Redacción

La Policía Nacional investiga el ataque con dos cóctel molotov contra el edificio del municipio lucense de Monforte de Lemos que albergará el centro de la Xunta de Galicia para acoger a menores migrantes.

Los hechos se produjeron sobre las 03.00 horas de este sábado cuando la bomba incendiaria de fabricación casera fue arrojada al interior desde una de las ventanas del inmueble.

Como consecuencia, la parte del comedor, que fue donde se produjo el incendio, quedó destrozada ocasionando numerosos daños materiales y el resto del edificio está afectado por el humo.

Hasta el punto se desplazaron de madrugada los bomberos y agentes policiales y durante esta mañana la Policía Científica para analizar el perímetro y recabar pruebas.

En concreto, el bajo está ubicado en el edificio residencial Francisco Suárez que Prodeme tiene en el municipio y el suceso ocurre una semana después de que la conselleira de Política Social, Fabiola García, anunciase la creación de este centro, que contará con 80 plazas.

Fabiola García ha condenado "con toda la firmeza" los ataques y ha pedido "prudencia" para que la Policía Nacional continúe con la investigación y "aclarar cuanto antes" lo sucedido.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El Gobierno acelera el proyecto para desmantelar las vías de la costa en la zona sur de Alicante
  2. TM Tower da el pistoletazo de salida para su comercialización en Benidorm con viviendas que pueden llegar a los 3,5 millones de euros
  3. Una alumna de Alicante trasladada en ambulancia desde el instituto al hospital tras sufrir una lipotimia por el calor
  4. Luto en Moros y Cristianos y en el Elche CF por la muerte de Gaspar Sempere Valero
  5. El derribo del Grupo de Empresa saca a la luz restos de las Eras de la Sal de Torrevieja de 1776
  6. La Lotería Nacional reparte miles de euros en Alicante y Banyeres de Mariola
  7. Los comerciantes de Benidorm quieren ser como el sector de Bilbao y poner límite a las licencias para tiendas turísticas
  8. Más retrasos para el nuevo paseo de Playa de San Juan en Alicante

Eduard Fernández exhibe un pañuelo palestino al recoger el Premio Nacional de Cinematografía: "Gaza es un espejo donde salimos todos"

Eduard Fernández exhibe un pañuelo palestino al recoger el Premio Nacional de Cinematografía: "Gaza es un espejo donde salimos todos"

Las armas del Oviedo: la veteranía amenaza al Elche

Las armas del Oviedo: la veteranía amenaza al Elche

Denunciada una conductora por circular 14 kilómetro ebria y sin dos ruedas en Mallorca

Denunciada una conductora por circular 14 kilómetro ebria y sin dos ruedas en Mallorca

De Alicante hasta Urbanova en bici, pero solo un día al año

De Alicante hasta Urbanova en bici, pero solo un día al año

El PP exige la dimisión de la ministra de Igualdad por los fallos en las pulseras de maltratadores

El PP exige la dimisión de la ministra de Igualdad por los fallos en las pulseras de maltratadores

Alicante impulsa una marcha ciclista por la Semana de la Movilidad... sin carril bici

Alicante impulsa una marcha ciclista por la Semana de la Movilidad... sin carril bici

Sigue en directo la clasificación del GP de Azerbaiyán

Sigue en directo la clasificación del GP de Azerbaiyán

Carlo Costanzia desmonta tajante las memorias de Mar Flores, cuenta quién le advirtió de su publicación y anuncia acciones legales

Carlo Costanzia desmonta tajante las memorias de Mar Flores, cuenta quién le advirtió de su publicación y anuncia acciones legales
Tracking Pixel Contents