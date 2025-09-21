LLUVIAS
Los bomberos buscan a dos personas desaparecidas en Sant Quintí de Mediona (Barcelona)
El jefe de guardia de Bombers de la Generalitat ha dicho que el vehículo ha sido localizado sin pasajeros, por lo que se está buscando a estas personas
EP
Los Bombers de la Generalitat buscan a dos personas que pueden estar desaparecidas en Sant Quintí de Mediona (Barcelona) después de recibir informaciones sobre un vehículo arrastrado por el agua, a consecuencia de las lluvias de este domingo.
El jefe de guardia de Bombers de la Generalitat, José Luís López, ha explicado este domingo en declaraciones a la prensa que el cuerpo tiene información de un vehículo, con dos personas en su interior, arrastrado por el agua: "Estamos haciendo un despliegue importante de investigación de estas dos personas".
Ha dicho que el vehículo ha sido localizado sin pasajeros, por lo que se está buscando a estas dos personas: "Puede haber indicios importantes de que había dos personas, que es justamente el escenario que queríamos evitar".
López también ha puntualizado que Bombers lleva más de 300 servicios durante todo el episodio de lluvias, la mayoría concentrados en el área metropolitana norte y sur, sobre todo inundaciones y árboles caídos.
Ha pedido evitar acercarse a rieras y torrentes porque las crecidas "pueden ser muy importantes".
