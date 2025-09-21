Investigación
Detenida una joven por apuñalar a su novio en una discusión en Málaga
La mujer de 18 años agrede con un cuchillo de cocina a su pareja en el transcurso de una discusión por celos
EFE
Málaga
Una joven de 18 años ha sido detenida por la Policía Nacionalpor supuestamente agredir con un cuchillo de cocina a su novio, de 22, en el transcurso de una discusión por celos ocurrida en Málaga.
Él sufrió una herida de arma blanca en un hombro y fue trasladado al hospital, mientras que ella quedó arrestada por su presunta responsabilidad en un delito de lesiones, según han informado a EFE fuentes policiales.
Tras lo sucedido, de lo que da cuenta el diario SUR, ambas partes fueron citadas a la celebración de un juicio rápido.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- David Jiménez, abogado: 'Si llevas mucho tiempo viviendo en una casa, aunque no seas dueño, puedes convertirte en el propietario
- Los comerciantes de Benidorm quieren ser como el sector de Bilbao y poner límite a las licencias para tiendas turísticas
- El Gobierno acelera el proyecto para desmantelar las vías de la costa en la zona sur de Alicante
- José Andrés se lo explica a Yolanda Díaz ante la propuesta de reducir la jornada laboral: 'Los bares no encuentran trabajadores
- La mejor ciudad del mundo para jubilarse está en España: playa, cultura y buen clima
- Cuatro años de papeleo para nada: carpetazo a la megaplanta solar entre El Campello, Mutxamel y Busot
- Un menor de 17 años muere en un accidente de moto en Alcoy
- Manuel Carrasco conquista Alicante con una noche de tradiciones y solidaridad