Investigación
Matan a un hombre con arma blanca en una calle de Bilbao
La víctima ha fallecido en el Hospital de Cruces tras sufrir heridas de arma blanca en el pecho en el transcurso de un altercado
EFE
Bilbao
Un hombre ha muerto este domingo en Bilbao tras sufrir heridas de arma blanca en el pecho en el transcurso de un altercado ocurrido en plena vía pública.
Según ha informado el Departamento de Seguridad, los hechos se han producido hacia las siete menos cuarto de la mañana en la calle Fika de la capital vizcaína.
Las patrullas de la Ertzaintza desplazadas al lugar han encontrado a un hombre con heridas de arma blanca en el pecho que estaba siendo atendido por los servicios sanitarios.
La víctima ha sido trasladada al Hospital de Cruces, en Barakaldo, donde finalmente ha fallecido.
La Ertzaintza ha abierto una investigación para detener al autor o autores del homicidio.
