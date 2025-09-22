Investigación
Detenido por corrupción de menores tras intentar un encuentro a cambio de dinero en Miranda de Ebro
Los hechos denunciados tuvieron lugar en el recinto ferial de la calle Antonio Cabezón, durante las fiestas en honor a la Virgen de Altamira celebradas recientemente
EFE
La Policía Nacional de Miranda de Ebro (Burgos) ha detenido a un hombre de unos 50 años como supuesto autor de un delito de corrupción de menores, cometido tras 'captar' a un adolescente, de 15 años, para ganarse su confianza y hacerle reiteradas proposiciones destinadas a mantener un encuentro a cambio de dinero.
Los hechos denunciados tuvieron lugar en el recinto ferial de la calle Antonio Cabezón, durante las fiestas en honor a la Virgen de Altamira celebradas recientemente, han informado este lunes fuentes policiales.
En un primer contacto, el ahora detenido -trabajador en ese recinto-, observó a la víctima y comenzó a hablar amistosamente con él, tras lo que le solicitó su número de teléfono móvil.
Al día siguiente, le envió numerosos mensajes de texto con el propósito de ganarse su confianza.
Finalmente, tras volver a localizar al menor en el recinto ferial, el supuesto autor llegó a ofrecerle dinero por acompañarle a un sitio más íntimo y apartado, si bien el joven no accedió a sus pretensiones.
Ante esta conducta repetitiva y grave y tras recopilar la información necesaria, los agentes de la Policía Nacional identificaron y arrestaron al sospechoso, garantizando la protección del menor.
Los investigadores continúan con las pesquisas policiales relativas a los hechos, por si pudieran existir más víctimas o situaciones similares vinculadas con el comportamiento del arrestado.
