Juicio
Condenado un hombre por acoso telefónico a la hermana de Rafa Nadal en Mallorca
El individuo admitió haberle enviado numerosos mensajes y aceptó una pena de cuatro meses de cárcel
Un ciudadano alemán residente en Manacor (Mallorca) fue condenado a mediados de septiembre en un juicio rápido celebrado en Manacor a una pena de cuatro meses de cárcel por acoso telefónico a Isabel Nadal, hermana del extenista Rafa Nadal, a la que envió numerosos mensajes. El individo reconoció los hechos y llegó a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía.
Los hechos fueron denunciados a finales de agosto por Isabel Nadal en la comisaría de Manacor. Segun su denuncia, llevaba tiempo sufriendo acoso telefónico por parte de un hombre, que le había enviado numerosos mensajes a su móvil. El individuo había acudido con frecuencia a la Academia Rafa Nadal, donde trabaja la víctima, con la intención de verla. Posteriormente había conseguido su número de teléfono y le envió numerosos mensajes a todas horas.
Tras recibir la denuncia, la Policía Nacional llevó a cabo una investigacion y en cuestión de días localizó y arrestó al sospechoso. El hombre fue citado para un juicio rápido en un juzgado de Manacor a mediados de septiembre, y allí reconoció su culpabilidad tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía y aceptó una pena de cuatro meses de prisión, que quedará en suspenso a condición de que no vuelva a delinquir, y con la prohibición de ponerse en contacto con la víctima ni acercarse a menos de doscientos metros de ella.
- José Andrés se lo explica a Yolanda Díaz ante la propuesta de reducir la jornada laboral: 'Los bares no encuentran trabajadores
- Aprobado el nuevo complemento de 525 euros para pensionistas a partir de 2026: requisitos y cómo solicitarlo
- La jefa de un bar patriota
- Caos judicial en Alicante ante la ley que obliga a negociar antes de acudir al juzgado
- El SEPE busca personal para trabajar en Elche: contrato indefinido y jornada completa
- María Cristina Clemente Buendía, notaria: “Aunque estés en una residencia, Hacienda no puede negarte la exención por...”
- El robo en Alicante al influencer Peldanyos: 'Nos sentimos acorralados
- La mejor ciudad del mundo para jubilarse está en España: playa, cultura y buen clima