Violencia machista
Un joven de 21 años mata a una mujer de 28 en Sevilla en un nuevo caso de violencia de género
El varón ha sido trasladado al hospital tras las heridas que él mismo se causó
Domingo Díaz
Un hombre de 21 años ha matado a una mujer en Sevilla en un nuevo caso de violencia de género. El varón trató de quitarse la vida posteriormente y, al no conseguirlo, fue trasladado al Hospital Virgen Macarena, según confirman fuentes de Emergencias a El Correo de Andalucía.
El suceso se produjo la pasada noche, en plena vía pública, en torno a las 3.10 horas. El 112 recibió el primer aviso tras ver los testigos a una mujer sangrando en el cuello en la calle Tigris. La mujer fallecida tiene 28 años.
Las fuentes consultadas han asegurado que la víctima había mantenido una relación sentimental con el agresor. Por el momento, se desconoce si formaba parte del sistema Viogén.
José Luis Sanz, alcalde de Sevilla, se ha mostrado "consternado ante el terrible suceso acontecido hoy en Sevilla, con el que quiero trasladar mi más absoluta condena por este asesinato".
"Del mismo modo y con más fuerza si cabe, mi más sentido pésame, de todo corazón, a la familia, vecinos y allegados de la víctima", apuntó el alcalde.
