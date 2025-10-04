Un trabajador de 30 años muere en Castellón al electrocutarse en la catenaria del tren

Un trabajador de 30 años ha muerto electrocutado en una catenaria del tren en Torreblanca, según han confirmado este sábado a Mediterráneo fuentes del ayuntamiento de la localidad de la Plana Alta y de la Confederación General del Trabajo (CGT).

Muerte en el acto

Al parecer, este accidente laboral letal ocurrió el viernes por la mañana, en una zona de la catenaria que se suponía que no tenía corriente. Sin embargo, este joven varón se encontró con una parte de la instalación eléctrica que sí que tenía luz.

El trabajdor, un chico de nacionalidad colombiana que llevaba unos años viviendo en Torreblanca, se desplomó y murió en el acto.

Desde el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) en Castellón, han indicado que tienen registrada la muerte de una persona por electrocución en Torreblanca, pero se abstienen de concretar si se trata de un accidente laboral.

Sin experiencia

La CGT ha asegurado que el joven fallecido llevaba solo "tres días trabajando para la empresa" y carecía de "experiencia previa en este tipo de labores". Según el sindicato, realizaba trabajos de mantenimiento en la catenaria del ferrocarril, en concreto, un corte de tensión en la vía que va en dirección a Barcelona.

"Se le ha ordenado subir a un palo de la otra vía para realizar una medición y en ese momento ha recibido la descarga, por lo que se puede deducir que no se comprobó la ausencia de tensión en la otra vía, incumpliendo el protocolo obligatorio", han denunciado desde la CGT, quien ha reclamado que se investigue lo ocurrido y ha mandado sus condolencias a la familia del trabajador.