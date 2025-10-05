Detenidas tres personas por robar la mochila de una bañista en el Postiguet

Todos hemos sentido alguna vez miedo de dejar nuestras pertenencias a la vista en la arena de la playa, y en esta ocasión, el temor se hizo realidad. La Policía Nacional ha detenido en la playa del Postiguet, en Alicante, a tres personas, dos hombres y una mujer, como presuntos responsables de un delito de hurto a una bañista.

Los hechos ocurrieron cuando una mujer, que se encontraba en la playa, se dirigió a darse un baño en el mar. En ese momento, los presuntos autores, que estaban sentados en una toalla detrás de ella, aprovecharon para sustraerle la mochila con todas sus pertenencias, según fuentes policiales.

Al salir del agua, la víctima fue alertada por dos testigos sobre lo sucedido. Los testigos identificaron a los sospechosos como los dos hombres y la mujer que se encontraban sentados tras ella. La víctima informó de inmediato a una patrulla de la Policía Nacional presente en la zona. Los agentes recabaron las características físicas de los sospechosos facilitadas por los testigos y las transmitieron vía radio al resto de patrullas.

Pocos minutos después, según información de la propia Policía Nacional, una de las dotaciones desplegadas localizó a tres personas que coincidían con la descripción en las inmediaciones de una calle céntrica de Alicante, donde se concentran varios establecimientos de compra-venta de objetos de segunda mano, así como receptadores de objetos robados.

Los agentes interceptaron a los sospechosos y lograron recuperar las llaves del vehículo de la víctima, que uno de ellos, presuntamente, había arrojado a una papelera pública situada a escasos metros. Tras la detención, los tres fueron puestos a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de Alicante.