Ocho personas rescatadas tras la llegada de una patera sin motor al Cabo de las Huertas
Algunos de los ocupantes presentaban síntomas de hipotermia
Una patera con ocho personas a bordo ha llegado este domingo a las 11:30 horas al Cabo de las Huertas, en Alicante, frente al faro, según ha podido saber este diario.
El aviso fue recibido por el servicio 112, que alertó de la presencia de una embarcación sin motor a la deriva en la zona. Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, que procedieron al rescate de los ocupantes.
Algunas de las personas rescatadas tuvieron que recibir atención médica por síntomas de hipotermia.
