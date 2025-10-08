En Bujalance
Macrooperación contra el narcotráfico en Córdoba con más de 60 agentes y el registro de varias viviendas
La operación, con apoyo aéreo de un helicóptero y drones, prevé varias detenciones al finalizar el operativo
José Escamilla
Desde primeras horas de esta madrugada, la Guardia Civil está desarrollando una macrooperación en el municipio de Bujalance (Córdoba) con un amplio despliegue de efectivos, en el que se incluye un helicóptero y varios drones para dar soporte aéreo a los agentes del dispositivo. El operativo se está desarrollando en el barrio de Ronda Sur y en las calles Herradura y Pozonuevo del municipio.
Hasta el momento se han efectuado registros en varias viviendas y, según las fuentes consultadas, se prevé que haya varios detenidos al cierre de la operación por su relación con los hechos investigados, como es el tráfico de drogas.
En estos momentos el dispositivo en marcha cuenta con más de 60 agentes, entre los que se encuentran efectivos de los grupos rurales de seguridad y de las unidades caninas.
- El mejor caldo con pelotas de Alicante se prepara en este restaurante de la Vega Baja
- Arrancan las obras para 'desatascar' la desembocadura del río Segura en Guardamar y evitar inundaciones
- Un paseo con límites: la frontera que separa la playa de San Juan y El Campello
- Muere un joven tras el robo con violencia de un móvil en Torrevieja
- Tasazo en Elche: los ilicitanos pagarán recibos de 110 a 155 euros al año y bares, cafeterías y restaurantes, entre 430 y 1.150 euros
- Las construcciones ilegales llegan a San Vicente: una parcela dividida en 17
- Brutal agresión a una turista británica de 19 años en Benidorm: 'Sonreía mientras me apuñalaba con una botella rota
- Última hora de la dana Alice en Alicante: Aemet eleva la alerta a naranja para el jueves