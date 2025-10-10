Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Investigación

Detenido por violar en su hija de 8 años en Madrid junto a dos hombres

La madre de la menor dio el aviso a la policía

Imagen de archivo de un vehículo de la Policía Nacional.

Imagen de archivo de un vehículo de la Policía Nacional. / EP

EFE

Madrid

La Policía Nacional ha detenido a tres hombres por violar a una niña de 8 años en su domicilio del distrito madrileño de Usera, uno de ellos el padre de la menor.

El arresto tuvo lugar el sábado pasado tras el aviso de la madre que se percató de la agresión sexual cuando llegó a su casa y llamó a la Policía, han informado fuentes policiales.

Los arrestados son el padre de la niña, boliviano de 38 años, y otros dos hombres que convivían en el mismo domicilio, un ecuatoriano de 33 y un colombiano de 24.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Última hora de la dana Alice en Alicante: Sanidad recomienda no desplazarse a las citas médicas si el temporal impide hacerlo con seguridad
  2. Alerta roja mañana en Alicante: la dana Alice pone en "riesgo extremo" a 51 localidades
  3. Olcina: 'La dana se ha formado al final en el sureste peninsular y por eso la inestabilidad se traslada a la Vega Baja
  4. Alerta roja en el litoral sur de Alicante para el viernes tras dejar ya la dana Alice hasta 120 litros en la provincia
  5. Buscan testigos de una brutal paliza de veinte personas a un joven de 18 años junto a una discoteca en Alicante
  6. Coches y contenedores arrastrados en Elche por una lluvia de 20 minutos y el río Vinalopó rebosante de agua
  7. Ni de Alicante a Elche ni del aeropuerto a Benidorm: este es el trayecto que más personas hacen cada día en la provincia
  8. La dana Alice descarga con fuerza en Alicante: problemas en el tráfico y la Albufereta, destrozada

Detenido por violar en su hija de 8 años en Madrid junto a dos hombres

Detenido por violar en su hija de 8 años en Madrid junto a dos hombres

El Ejército israelí comienza a replegarse de las áreas urbanas de Gaza

El Ejército israelí comienza a replegarse de las áreas urbanas de Gaza

El director general de Turismo de la Comunidad Valenciana clausura en Panorámica, la última prueba del Circuito ITP

El director general de Turismo de la Comunidad Valenciana clausura en Panorámica, la última prueba del Circuito ITP

Alerta roja por lluvia: este supermercado no abrirá hoy sus puertas en Alicante

Alerta roja por lluvia: este supermercado no abrirá hoy sus puertas en Alicante

Netflix llevará sus juegos a la TV sin consola y con el móvil como mando

Netflix llevará sus juegos a la TV sin consola y con el móvil como mando

El Ibex 35 conquista los 15.600 puntos tras repuntar un 0,6%

El Ibex 35 conquista los 15.600 puntos tras repuntar un 0,6%

DIRECTO | Últimas noticias de Alicante hoy

DIRECTO | Últimas noticias de Alicante hoy

Luis Landero, en el pódcast del suplemento ABRIL: “Los escritores antes tenían una autoridad intelectual”

Luis Landero, en el pódcast del suplemento ABRIL: “Los escritores antes tenían una autoridad intelectual”
Tracking Pixel Contents