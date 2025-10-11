Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un incendio en Benidorm obliga a evacuar a 25 personas y deja un herido por inhalación de humo

El incendio, originado en el cuadro de luces, fue controlado a las 05.45 horas gracias a la intervención del equipo de bomberos desplazado hasta el lugar de los hechos

Imagen de archivo de un camión del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante / INFORMACIÓN

Juan Fernández

Un incendio registrado en una vivienda de Benidorm durante la pasada madrugada ha obligado a evacuar a 25 personas, mientras que una de ellas tuvo que ser atendida por inhalación de humos. Los hechos se produjeron a partir de las 04.15 horas, cuando el Consorcio Provincial de Bomberos recibió el aviso de un incendio en un edificio de la calle Sant Ramón.

Hasta el lugar se desplazó un dispositivo de bomberos con una bomba urbana pesada, un vehículo de altas prestaciones que transportaba a cinco bomberos y un sargento. Una vez en el edificio, los bomberos comprobaron que el incendio se había originado en el cuadro de luces, lo que motivó la evacuación del inmueble.

Tras evacuar a los residentes y derivar a una persona afectada por inhalación de humo a los servicios sanitarios, que la atendieron in situ, los bomberos intervinieron en el incendio, que quedó controlado a las 05:45 horas.

