Sucesos
Muere una mujer tras ahogarse en un bar de Sevilla
El 112 recibió un aviso por parte de un particular que pedía asistencia sanitaria para atender a una mujer que se estaba ahogando en un establecimiento de la localidad de Los Palacios y Villafranca
Redacción
Sevilla
Una mujer de 69 años de edad ha fallecido este domingo, 12 de octubre, por ahogamiento en un establecimiento del municipio sevillano de Los Palacios y Villafranca, según ha confirmado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía Europa Press.
El teléfono 112 ha recibido sobre las 09:50 horas de la mañana el aviso por parte de un particular que pedía asistencia sanitaria para atender a una mujer que se estaba ahogando en un bar ubicado en la calle Comunidad Autónoma La Rioja, en la localidad palaciega.
Por ello, la sala coordinadora ha desplazado hasta el lugar de los hechos a efectivos de Policía Local y servicios sanitarios del 061. Finalmente, la mujer ha perdido la vida tras recibir asistencia por parte de los sanitarios.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La España de Saúl arrolla al subcampeón del mundo
- Última hora de la dana Alice en Alicante: se mantienen los avisos naranja-amarillo y las inundaciones se concentran en Pilar de la Horadada
- Ni de Alicante a Elche ni del aeropuerto a Benidorm: este es el trayecto que más personas hacen cada día en la provincia
- Alerta roja por lluvia: este supermercado no abrirá hoy sus puertas en Alicante
- El pantano del Amadorio de La Vila recibe más de 130.000 metros cúbicos de agua de lluvia
- Las lluvias obligan a desalojar a 72 personas por el riesgo de desbordamiento del canal del trasvase Tajo-Segura en Pilar de la Horadada
- Nueva incidencia en el TRAM de Alicante
- David Jiménez, abogado, sobre las casas heredadas: “Si un hermano quiere vender y el otro no, la solución es la extinción del condominio”