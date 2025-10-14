Investigada una asesina en serie, interna en Teixeiro, por matar a una anciana en A Coruña

Remedios Sánchez, condenada en 2008 a 144 años de prisión por matar a tres mujeres mayores en Cataluña, está siendo investigada desde hace unos días, en el centro penitenciario de Teixeiro. La Policía Nacional la investiga por un delito de homicidio y robo a una mujer de 91 años, residente en la avenida de Monelos de A Coruña mientras la reclusa disfrutaba de un permiso.

En un primer momento, la muerte de la mujer el pasado 3 de octubre, se trató como un caso de fallecimiento por causas naturales, ya que su cadáver fue hallado en el baño de su casa, aunque la autopsia reveló indicios de criminalidad, por lo que se abrió una investigación. Los agentes de la Policía Nacional empezaron a indagar el suceso y dieron con imágenes de Remedios por la zona, que la relacionan con el crimen

La causa, que está bajo secreto de sumario, está siendo investigada por Instrucción número 6, es por ello por lo que no han trascendido más detalles del suceso.

A Sánchez le leyeron sus derechos en prisión y continúa en el centro penitenciario, en el que lleva algo menos de una década. El permiso se le concedió siguiendo el procedimiento habilitado para este fin, que incluye la evaluación de un comité técnico, el visto bueno del juez de vigilancia y el de Fiscalía que, en este caso, no recurrió su concesión. Fuentes judiciales precisan que no se puede considerar que la mujer haya sido detenida de nuevo porque ya está cumpliendo condena.

En 2008, Remedios fue condenada a 144 años y 7 meses de prisión por el asesinato de tres ancianas, por cinco delitos de asesinato en grado de tentativa, siete delitos de robo con violencia y uno de hurto. Aunque la condena excede los cien años de privación de libertad, el máximo cumplimiento efectivo es de 25 años.

Los hechos se produjeron entre el 10 de junio y el 3 de julio del 2006 en Barcelona, cuando en menos de un mes cometió todos sus ataques y asesinatos, que fueron "especialmente violentos y contra ancianas que no podían defenderse", y a las que intentaba asfixiar o estrangular con diversas prendas. Según la sentencia, "aprovechó la bondad e ingenuidad de las mismas para acceder a sus domicilios y realizar los hechos".