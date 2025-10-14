Delincuencia
Un hombre intenta apuñalar a otro y es detenido armado con dos cuchillos dentro de una iglesia de Marbella
El agresor, conocido por el párroco, se atrincheró en el templo tras una discusión y fue reducido con una pistola táser cuando intentó autolesionarse
EFE
Un hombre de 59 años ha sido detenido este martes por la Policía Nacional en la iglesia Divina Pastora en Marbella tras refugiarse en dicho templo con dos armas blancas de grandes dimensiones y agredir a otro de 60 años en el abdomen.
Los hechos han ocurrido sobre las 15.30 de esta pasada tarde y tras el incidente, el herido fue asistido en el lugar de los hechos por los sanitarios, presentando pronóstico leve; el ahora detenido se refugió en la iglesia, donde era conocido por el párroco ya que solía ir habitualmente.
El cura tras ser alertado por la Policía intentó calmar al hombre, que se puso de rodillas pero con las dos armas blancas, hasta que en un momento dado tiró una al suelo y con la otra se intentó autolesionar, por lo que fue reducido por los agentes con una pistola táser.
Tras su detención, el hombre ha sido conducido a dependencias policiales para tomarle declaración antes de su pase a disposición judicial.
