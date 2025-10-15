Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Investigación

Muere un niño en Vizcaya al caer a la calle desde un quinto piso

Los sanitarios que se han desplazado al lugar, en la localidad de Bermeo, han confirmado el fallecimiento del menor, de unos 5 años

Un vehículo de la Ertzaintza, en una imagen de archivo.

Un vehículo de la Ertzaintza, en una imagen de archivo. / EP

EFE

Bilbao

Un niño ha fallecido este miércoles en la localidad vizcaína de Bermeo al caer desde un balcón de un quinto piso a la calle, según ha informado la Ertzaintza.

El siniestro se ha producido a las tres y media de la tarde en la calle Iparragirre cuando, al parecer, el niño se ha caído desde un quinto piso.

Los sanitarios desplazados al lugar ha confirmado el fallecimiento del niño, de unos 5 años.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Fallece un joven de 20 años arrollado por el TRAM en El Campello
  2. Los mayores de Alicante se plantan: saldrán a la calle para protestar por el retraso de los talleres
  3. Chollo en Castalla: un campo de 8.000 metros cuadrados con más de 100 olivos por menos de 300.000 euros
  4. La exconcursante de Gran Hermano que ahora vende cupones en Gran Alacant
  5. La buena muerte de Nacho: un alicantino consigue la eutanasia que pidió en agosto
  6. Veinte investigados por un camping de 'mobile homes' en suelo no urbanizable e inundable de Guardamar
  7. Una mujer de 72 años fallece en una colisión de dos vehículos en Santa Pola
  8. La abogada Laura Lobo desmonta un mito bancario: “Ser cotitular no te convierte en propietario"

Un momento de la prueba de la nube de combate Nimbus de Indra en el aeródromo de Rozas (Lugo)

Un momento de la prueba de la nube de combate Nimbus de Indra en el aeródromo de Rozas (Lugo)

El voto de una edil de baja y la abstención de Vox validan en Dolores la expropiación de suelo de la familia del alcalde

Las bibliotecas de Elche harán un viaje por el Palmeral y la vida de Unamuno

Las bibliotecas de Elche harán un viaje por el Palmeral y la vida de Unamuno

Placas en las paredes de la Sala del Consell del Ayuntamiento de Elche para homenajear a sus alcaldes e hijos predilectos

Placas en las paredes de la Sala del Consell del Ayuntamiento de Elche para homenajear a sus alcaldes e hijos predilectos

El abogado Juanma Lorente advierte: "Es posible que estés obligado a trabajar los fines de semana y no tengas ni idea"

El abogado Juanma Lorente advierte: "Es posible que estés obligado a trabajar los fines de semana y no tengas ni idea"

La Generalitat finaliza la reforma de los Juzgados de Alcoy

La Generalitat finaliza la reforma de los Juzgados de Alcoy

La Audiencia de Alicante impone un año de cárcel a una mujer por acoso racista y amenazas a su vecina

La Audiencia de Alicante impone un año de cárcel a una mujer por acoso racista y amenazas a su vecina

Rutte destaca la "unanimidad" de los aliados en el gasto de defensa y Robles pide "no sacar de contexto" las palabras de Trump

Rutte destaca la "unanimidad" de los aliados en el gasto de defensa y Robles pide "no sacar de contexto" las palabras de Trump
Tracking Pixel Contents