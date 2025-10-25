Un incendio en Dénia acaba con dos personas atendidas por inhalación de humo
Efectivos del Consorcio Provincial han controlado el fuego, que se ha generado en el cuadro de contadores de un edificio de viviendas ubicado en la calle Moixent
Dos personas han sido atendidas por inhalación de humo en un incendio en el cuadro de contadores de un edificio de viviendas en Dénia. Los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante han controlado el fuego sobre las 11.40 horas y continúan trabajando en su extinción.
El fuego se ha producido en la calle Moixent de Dénia y los bomberos han recibido el aviso sobre las 11.05 horas. Según han trasladado fuentes cercanas al caso, el suceso se ha originado en el cuadro de contadores que se encuentra en el portal del edificio.
La persona que ha alertado del incendio ha informado a los bomberos que salía mucho humo del edificio y había varios vecinos que no podían salir por la escalera, debido a que estaba llena de humo, incluso había un varón en el balcón que no podía salir.
A la llegada de los bomberos del Parque de Dénia, han evacuado al vecino confinado en la terraza y sobre las 11.40, los bomberos del Consorcio han dado el incendio por controlado.
Movilización efectiva
El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha precisado que ha movilizado una ambulancia del SAMU al lugar, que ha atendido in situ a dos personas por inhalación de humo. No ha sido necesario traslado a centro hospitalario.
Por parte de bomberos, se han desplazado una unidad mando jefatura, con un sargento, una Autoescalera con un bombero y una Bomba Urbana Pesada con cinco bomberos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Juanma Lorente, abogado laboralista: 'Si tu médico te da el alta pero no estás para trabajar, es importantísimo que pidas esto
- Tres detenidos en San Isidro por contrabando de 12 toneladas de gases de efecto invernadero
- El Ayuntamiento de Elche pone a un jardín el nombre del empresario y emprendedor Rafael Bernabéu
- Las obras que puedes hacer en casa sin pedir permiso y que tus vecinos están obligados a pagar
- Detienen por supuesta estafa y falsedad a un procurador que trabajaba para el Ayuntamiento de Torrevieja
- El 'nuevo' paseo de la playa de San Juan de Alicante: 130 palmeras más, un carril bici prolongado y alumbrado renovado
- Un documental cuenta cómo la fábrica de un empresario de Elche renació desde el barro tras la dana
- La Guardia Civil investiga a 64 personas por construcciones ilegales en partidas rurales de Alicante