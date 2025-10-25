Un incendio en Dénia acaba con dos personas atendidas por inhalación de humo

Dos personas han sido atendidas por inhalación de humo en un incendio en el cuadro de contadores de un edificio de viviendas en Dénia. Los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante han controlado el fuego sobre las 11.40 horas y continúan trabajando en su extinción.

El fuego se ha producido en la calle Moixent de Dénia y los bomberos han recibido el aviso sobre las 11.05 horas. Según han trasladado fuentes cercanas al caso, el suceso se ha originado en el cuadro de contadores que se encuentra en el portal del edificio.

La persona que ha alertado del incendio ha informado a los bomberos que salía mucho humo del edificio y había varios vecinos que no podían salir por la escalera, debido a que estaba llena de humo, incluso había un varón en el balcón que no podía salir.

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos en una imagen de archivo / INFORMACIÓN

A la llegada de los bomberos del Parque de Dénia, han evacuado al vecino confinado en la terraza y sobre las 11.40, los bomberos del Consorcio han dado el incendio por controlado.

Movilización efectiva

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha precisado que ha movilizado una ambulancia del SAMU al lugar, que ha atendido in situ a dos personas por inhalación de humo. No ha sido necesario traslado a centro hospitalario.

Por parte de bomberos, se han desplazado una unidad mando jefatura, con un sargento, una Autoescalera con un bombero y una Bomba Urbana Pesada con cinco bomberos.