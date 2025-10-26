En Librilla
Investigan como violencia machista el asesinato de una joven en una casa de Murcia
La Guardia Civil de Alhama de Murcia investiga como violencia machista la muerte de una joven de 19 años cuyo cadáver fue hallado en una casa de Librilla este domingo, indicaron fuentes cercanas al caso.
El cuerpo sin vida y con signos de violencia se encontraba en el interior de un piso.
Las mismas fuentes apuntan que la mujer no constaba en el sistema VioGén, que es un Sistema de Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género creado por el Ministerio del Interior.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Un autónomo, preocupado por su futura pensión: paga 400 euros de cuota y cuando se jubile cobrará 1.000 euros al mes
- Las obras que puedes hacer en casa sin pedir permiso y que tus vecinos están obligados a pagar
- El SEPE busca profesionales para un sector de toda la vida: hasta 30.000 euros, contrato indefinido y sin experiencia
- El 'nuevo' paseo de la playa de San Juan de Alicante: 130 palmeras más, un carril bici prolongado y alumbrado renovado
- De Eurovisión y Juego de Tronos a servir de inspiración a los alumnos del instituto de Carrús
- ¿Por qué huele a vómito?': esta es la queja que circula en Elche en el arranque del fin de semana
- Tres detenidos en San Isidro por contrabando de 12 toneladas de gases de efecto invernadero
- Elche revive su espíritu medieval entre nómadas, gaitas y sueños cervantinos