Tres heridos muy graves por una explosión en una planta de residuos sanitarios de Ciudad Real

Tres personas han resultado heridas muy graves en una explosión registrada este lunes en una empresa de tratamiento de residuos sanitarios en Socuéllamos (Ciudad Real).

El servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado a EFE de que la explosión se ha registrado a las 8:51 horas de este lunes en una empresa ubicada en la calle Dinamarca del polígono industrial El Llano por motivos que aún se desconocen y que, hasta el momento, ha causado tres heridos muy graves, ya que aún se desconoce si ha habido más afectados.

Uno de los heridos, un hombre de 58 años ha sido trasladado en al Hospital de Albacete, mientras que los otros dos también han sido derivados a otros centros hospitalarios en helicópteros medicalizados.

De hecho, hasta el lugar del suceso se han desplazado dos helicópteros medicalizados, una UVI, una ambulancia de soporte vital, un médico de urgencias, agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil.

Además, los bomberos de Tomelloso se están encargando de extinguir el incendio derivado de la explosión, que ha generado gran cantidad de humo.

Por su parte, el Ayuntamiento de Socuéllamos, a través de redes sociales, ha informado de que tras la intervención de los servicios de emergencia y las comprobaciones realizadas, se ha determinado que no existe riesgo de contaminación ni peligro para los vecinos.

Por lo tanto, ha hecho un llamamiento a la tranquilidad de toda la población.

Asimismo, el secretario general de CCOO Castilla-La Mancha, Javier Ortega, en declaraciones a los medios de comunicación en Motilla del Palancar (Cuenca), ha apuntado que los tres trabajadores heridos muy graves han sufrido quemaduras en una explosión que "ha sido, parece ser, muy grave".

Ortega ha trasladado su preocupación por el suceso y ha reclamado que se esclarezcan las causas de la explosión, de forma que se compruebe si se han cumplido "todas las medidas de seguridad".

"Estaremos vigilantes y, sobre todo, esperamos que las consecuencias sean las mínimas posibles y que no tengamos que lamentar ninguna desgracia", ha concluido el responsable de CCOO en Castilla-La Mancha.