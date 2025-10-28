Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Investigación

Detenida una profesora en Jerez por presunto maltrato a menores en una guardería

La Policía Nacional está al cargo de la investigación de unos hechos ocurridos en el centro de Educación Infantil La Granja

Imagen del IES La Granja.

Imagen del IES La Granja. / Google Maps

Domingo Díaz

La Policía Nacional de Jerez de la Frontera ha detenido a una profesora por un presunto delito de maltrato a menores. Los hechos ocurrieron en el Centro de Educación Infantil de La Granja, que despidió a la maestra, y la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) investiga lo ocurrido.

Según adelantó Diario de Jerez, unas cámaras de seguridad colocadas por la guardería para esclarecer los hechos tras las denuncias de las familias captaron las agresiones a cuatro menores y precipitaron el despido de la mujer el pasado viernes. La docente llevaba varios años en esta guardería, según denuncian los familiares.

La Junta ha confirmado que ha sido el propio centro el que ha actuado cuando ha visto "alguna señal de alarma", tomando las medidas oportunas al tener la competencia en materia de contratación de personal y funcionamiento del centro, y que en la Delegación Territorial de Educación no se ha recibido denuncia alguna a este respecto.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El SEPE busca profesionales para un sector de toda la vida: hasta 30.000 euros, contrato indefinido y sin experiencia
  2. El SEPE busca personal para trabajar desde casa con sueldos de hasta 40.000 euros
  3. El aeropuerto Alicante-Elche vuelve a operar tras el cierre por la presencia de un dron
  4. Un autónomo, preocupado por su futura pensión: paga 400 euros de cuota y cuando se jubile cobrará 1.000 euros al mes
  5. Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía hacen frente común y envían a Aagesen un informe en defensa del mantenimiento del Tajo-Segura
  6. La feliz noticia para la familia del alcalde de Alicante
  7. Fallece el empresario y expresidente del Elche Diego Quiles
  8. Las obras que puedes hacer en casa sin pedir permiso y que tus vecinos están obligados a pagar

Detenido un hombre por atracar con un cuchillo una gasolinera en Rafelbunyol, Valencia

Detenido un hombre por atracar con un cuchillo una gasolinera en Rafelbunyol, Valencia

Las Cortes piden romper el acuerdo sobre Gibraltar con los votos del PP y Vox

Las Cortes piden romper el acuerdo sobre Gibraltar con los votos del PP y Vox

Al menos 60 muertos y 81 detenidos en una operación contra el narcotráfico en Río de Janeiro

Al menos 60 muertos y 81 detenidos en una operación contra el narcotráfico en Río de Janeiro

El PSOE denuncia que Benidorm adjudica el alumbrado de Fiestas una semana después de instalarlo

El PSOE denuncia que Benidorm adjudica el alumbrado de Fiestas una semana después de instalarlo

"Vamos a acabar esposados", las escuchas del juicio por enterramientos de basuras desvela que los acusados conocían la gravedad del delito

"Vamos a acabar esposados", las escuchas del juicio por enterramientos de basuras desvela que los acusados conocían la gravedad del delito

La Policía Nacional busca posibles drones en el entorno del aeropuerto de Alicante

La Policía Nacional busca posibles drones en el entorno del aeropuerto de Alicante

Masters 1000 de París: Carlos Alcaraz - Cameron Norrie, en directo

Masters 1000 de París: Carlos Alcaraz - Cameron Norrie, en directo

Alicante se prepara para vivir un aquelarre poético por Halloween

Alicante se prepara para vivir un aquelarre poético por Halloween
Tracking Pixel Contents