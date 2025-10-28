INVESTIGACIÓN
Hallan el cadáver de una mujer en su vivienda en Tenerife
La autopsia determinará las causas de la muerte de una ciudadana de mediana edad
El cadáver de una mujer de mediana edad fue encontrado en el interior de su vivienda en el municipio de La Laguna en el transcurso de la mañana de este lunes.
Los hechos ocurrieron en una casa situada en la calle La Calzada, en el barrio de El Timple, cerca del Seminario Nuevo y de las viviendas sociales de La Verdellada, según explicaron las personas consultadas.
Hasta el exterior del citado domicilio acudieron personas del entorno de la mencionada ciudadana.
Una patrulla de la Policía Nacional de la Comisaría de La Laguna se desplazó hasta dicho enclave e impidió el acceso a la casa.
A continuación, una médico forense del Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife entró al inmueble donde se hallaba el cuerpo sin vida.
Y, poco después, agentes de la Brigada de Policía Científica también entraron en la vivienda para recabar posibles indicios sobre cómo pudo ocurrir el fallecimiento de dicha vecina.
Según las personas consultadas, la médico forense no certificó la muerte natural de la mujer, por lo que el caso quedó judicializado y serán los resultados de la autopsia los que determinen cómo pudo ocurrir la muerte.
En cualquier caso, no había indicios externos de una muerte violenta en la que intervinieran otras personas.
- El SEPE busca profesionales para un sector de toda la vida: hasta 30.000 euros, contrato indefinido y sin experiencia
- El aeropuerto Alicante-Elche vuelve a operar tras el cierre por la presencia de un dron
- Un autónomo, preocupado por su futura pensión: paga 400 euros de cuota y cuando se jubile cobrará 1.000 euros al mes
- Fallece el empresario y expresidente del Elche Diego Quiles
- Las obras que puedes hacer en casa sin pedir permiso y que tus vecinos están obligados a pagar
- Las tierras de frutas tropicales, a precio de oro en Alicante
- Elche recuerda al empresario excepcional y comprometido que exportó su marca al mundo
- Los profesores se quejan del trato de Educación hacia los docentes con hijos con enfermedades graves