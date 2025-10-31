Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ejército

Un muerto y un herido tras la deflagración de una granada en la base militar de Viator, en Almería

Un muerto y un herido tras una deflagración en el campo de maniobras de Viator.

Un muerto y un herido tras una deflagración en el campo de maniobras de Viator. / EFE

EFE

Almería

Un militar ha muerto y al menos otro ha resultado herido de gravedad este viernes tras la deflagración de una granada en el campo de maniobras 'Álvarez de Sotomayor', de Viator (Almería), según han indicado a EFE fuentes cercanas al caso.

Por su parte, fuentes del 112 de Andalucía han concretado que sobre las 11:00 horas se ha recibido en el teléfono único de emergencias la primera llamada que alertaba de una posible deflagración en estas instalaciones anexas a la base 'Álvarez de Sotomayor', sede de la Legión.

