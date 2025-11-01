SUCESO EN MADRID
Una joven de 21 años, herida grave por un disparo en la cara en Leganés
Los servicios de emergencias del SUMMA 112 atendieron a la víctima en la avenida de la Lengua Española antes de evacuarla al hospital, mientras la Policía Nacional investiga el suceso
Andrea San Martín
Madrid
Una mujer de 21 años ha resultado gravemente herida este sábado tras recibir un disparo en la cara en el municipio madrileño de Leganés, según ha informado el 112 de la Comunidad de Madrid.
El suceso ha ocurrido en la avenida de la Lengua Española, donde los equipos de emergencia del SUMMA 112 atendieron a la víctima, que fue intubada y trasladada en estado grave a un hospital.
La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del suceso.
- El menor detenido en Alicante por acosar a Ione Belarra, en libertad vigilada a la espera de un programa de reeducación
- Localizan ánforas romanas y coral fosilizado en una zapatería de Santa Pola y en una finca de Torrellano
- Un instituto de Alicante, premio nacional por crear la mejor experiencia de educación emocional
- Una joven se sube a lo alto del puente sobre la AP-7 en Orihuela Costa
- El proveedor de patatas fritas de Mercadona de Villena ya roza los 19 millones de facturación
- ¿Abren los comercios este sábado? Horarios de los supermercados y centros comerciales de Alicante
- Andrés Millán, abogado laboralista: 'Los propios bancos están devolviendo miles de euros a la gente que contrató hipotecas
- Una bacteria que corroe el acero inoxidable paraliza la reforma del paseo del dique de Levante de Torrevieja