Investigación en Madrid
El alunicero Niño Juan aparece vivo tras un secuestro exprés en Madrid: la Policía investiga un ajuste de cuentas
El alunicero Juan María Gordillo, 'Niño Juan', fue liberado el sábado tras ser raptado la noche de Halloween en Carabanchel. La investigación apunta a un posible ajuste de cuentas
Javier Niño González
El delincuente Juan María Gordillo Plaza, alias el ‘Niño Juan’, ha aparecido vivo y con heridas tras haber sido secuestrado el viernes por la noche en el distrito madrileño de Carabanchel, según fuentes policiales citadas por EFE.
El rapto se produjo alrededor de las 20:45 horas del 31 de octubre, cuando tres coches de alta gama embistieron y tirotearon el vehículo en el que viajaba la víctima, en la calle Antonio López, una vía muy concurrida próxima a Madrid Río. Tras el ataque, los asaltantes lo sacaron por la fuerza y huyeron del lugar.
El secuestro duró menos de cinco minutos y provocó escenas de pánico entre los vecinos, que escucharon varios disparos. El coche del alunicero quedó abandonado con impactos de bala en la calle Marqués de Jura Real.
Horas después, agentes de la Policía Nacional hallaron en la AP-41, que une Madrid y Toledo, uno de los vehículos usados en el secuestro, con un extintor vaciado para borrar huellas.
Aunque no se ha presentado denuncia, la investigación —a cargo del Grupo 12 de Secuestros— apunta a un posible ajuste de cuentas relacionado con los antecedentes delictivos del ‘Niño Juan’, vinculado a robos y asaltos a camiones en distintos puntos de España.
- Santiago, con 47 años cotizados, denuncia el recorte de su pensión: 'Nos castigan con una cadena perpetua
- Un autónomo, preocupado por su futura pensión: paga 400 euros de cuota y cuando se jubile cobrará 1.000 euros al mes
- La mascletà del domingo obliga a cambiar el recorrido de 8 líneas de autobús en Alicante
- El menor detenido en Alicante por acosar a Ione Belarra, en libertad vigilada a la espera de un programa de reeducación
- El SEPE publica cinco ofertas de trabajo para las que no hace falta experiencia y con un sueldo de hasta 25.000 euros
- Alicante creará un gran parque agrario y peatonalizará por fases la calle San Vicente
- El Ayuntamiento de Alicante inspecciona más locales de Panoramis y apunta a nuevas posibles irregularidades
- Lola Meño, pensionista, denuncia su castigo tras 47 años trabajados: “Me penalizan un 24%”