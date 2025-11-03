Seísmos
Un terremoto de 6,3 en Afganistán deja al menos 15 muertos y casi 320 heridos
El seísmo ha golpeado a la población mientras dormía, exponiendo de nuevo la extrema vulnerabilidad del país a los desastres naturales
EFE
Al menos 15 personas murieron y más de 320 resultaron heridas por un terremoto de magnitud 6,3, que sacudió el norte de Afganistán la madrugada de este lunes, golpeando a la población mientras dormía y exponiendo de nuevo la extrema vulnerabilidad del país a los desastres naturales.
"Desgraciadamente, debido al terremoto de anoche en las provincias de Balkh y Samangan, alrededor de 320 personas han resultado heridas y más de 15 han fallecido", declaró a EFE el Dr. Sharafat Zaman Amer .
"Estas cifras son preliminares y los equipos médicos de salud pública ya han llegado a las zonas afectadas", añadió el Dr. Amer.
El sismo se registró a la 1:00 de la madrugada, hora local (20:30 GMT) del domingo, con su epicentro a 22 kilómetros de la ciudad de Khulm, en la provincia de Balkh, y a una profundidad de 28 kilómetros, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).
El terremoto se sintió con fuerza en Kabul, y en varias provincias del norte y noreste del país, incluidas Balkh, Samangan, Kunduz, Takhar y Bamiyan.
Las autoridades talibanes indicaron que los equipos de rescate están evaluando los daños en las zonas remotas, y advirtieron que el número de víctimas podría aumentar a medida que se restablezcan las comunicaciones.
El vicesecretario de prensa del gobierno, Hamdullah Fitrat, anunció que se han difundido los números de contacto de los cuerpos militares para emergencias.
Afganistán está situado sobre una zona de colisión de las placas tectónicas india y euroasiática. La fragilidad de las infraestructuras y las construcciones de adobe en las zonas rurales multiplican la letalidad de los terremotos.
