Andalucía
Arrestado en Granada un fugitivo con orden de detención noruega por abuso sexual y fraude
El arrestado contaba con una orden europea de arresto y extradición
La Policía Nacional ha arrestado en Granada a un fugitivo con una orden activa de detención noruega por abuso sexual y fraude, un ciudadano de origen chileno y nacionalidad sueca que ha pasado a disposición de la Audiencia Nacional.
Según han informado fuentes de este cuerpo armado, el arrestado contaba con una orden europea de detención y extradición -OEDE- dictada por las autoridades judiciales de Noruega.
Se trata de un ciudadano de origen chileno y nacionalidad sueca de 66 años, sin antecedentes policiales en España pero condenado a prisión por los delitos de abuso sexual y fraude al Gobierno noruego.
Los agentes tuvieron supieron del interés por detenerlo de la Brigada Central de Crimen Organizado y activaron un dispositivo de búsqueda que resultó efectivo.
La detención ha tenido lugar en un municipio del área metropolitana de Granada en el que residía.
Los agentes comprobaron que el arrestado desayunaba todas las mañanas en la misma cafetería, lugar donde establecieron un dispositivo para su búsqueda y posterior detención.
El detenido fue condenado por el Tribunal de Apelación de Borgating en 2022 por los delitos de abuso y fraude y ha pasado ya a disposición del Juzgado de Instrucción número uno de la Audiencia Nacional.
