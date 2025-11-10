Sucesos
Detienen a tres personas por una presunta agresión sexual grupal a una mujer en Cartaya (Huelva)
Los hechos ocurrieron este domingo en un garaje abandonado de la localidad
Redacción
HUELVA
La Guardia Civil ha detenido a tres hombres por su presunta participación en un delito de agresión sexual grupal a una mujer en la localidad de onubense de Cartaya Así lo ha dado a conocer el Instituto Armado, que señala que la agresión se produjo en un garaje abandonado del municipio.
Los detenidos permanecen bajo custodia policial sin que se hayan conocido más datos sobre la víctima.
Se trata de la segunda agresión sexual en unos meses en la misma localidad, después de que el pasado 13 de julio fuera detenido otro hombre acusado de una agresión sexual y por la que la autoridad judicial ordenó el ingreso en prisión provisional para el mismo.
