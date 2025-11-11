León
Muere un hombre de 51 años tras ser apuñalado por su hermano en Ponferrada
El acusado, de origen caboverdiano, ha sido detenido tras los hechos, ocurridos en el domicilio de la víctima
EFE
Un hombre de 51 años ha fallecido este lunes en el Hospital de León a causa de las heridas sufridas tras ser apuñalado supuestamente por su hermano, que ya ha sido detenido, durante una pelea familiar en Ponferrada (León), según han confirmado a EFE fuentes de la Subdelegación del Gobierno.
Los hechos ocurrieron en el domicilio de la víctima, en el barrio ponferradino de Cuatrovientos, donde ambos, de origen caboverdiano, mantuvieron una discusión que derivó en una agresión con arma blanca.
El herido fue trasladado inicialmente al Hospital El Bierzo y, debido a la gravedad de las lesiones, derivado posteriormente al Hospital de León, donde falleció horas más tarde.
El supuesto autor fue detenido en el mismo momento del suceso, han precisado las mismas fuentes, que no han ofrecido más detalles sobre la investigación.
- Buenas noticias para los trabajadores: El Gobierno aprueba la jubilación anticipada sin coeficientes reductores para estos trabajadores
- El Tribunal Supremo lo confirma: los pensionistas de incapacidad permanente pueden cobrar este subsidio
- David Jiménez, abogado, sobre los problemas entre hermanos por las herencias: 'Hay que evitar los testamentos genéricos
- Un empresario de Alicante recupera 1,8 millones que le estafó el director de una sucursal de un banco suizo
- El reconocimiento de una leyenda del fútbol español al entrenador del Eldense: 'Mi primer ídolo...
- Radares de la DGT: Ojo con la novedad que desembarca en la provincia de Alicante
- Messi llega a Alicante para concentrarse con Argentina en Algorfa
- Un hombre muere al chocar su coche contra un árbol en Ibi