En El Puerto de Santa María
Detenido un hombre por un homicidio en Cádiz
Los amigos del fallecido pensaron en un primer momento que podría haberse caído debido a la ingesta de alcohol, pero los agentes detectaron indicios de criminalidad
EFE
Un hombre de 40 años ha sido detenido como presunto autor de un delito de homicidio y otro de robo con violencia tras la muerte de un joven en el Parque Calderón de El Puerto de Santa María (Cádiz), y el juez de guardia ha decretado su ingreso en prisión provisional después de tomarle declaración.
Según un comunicado de la Policía Nacional, los hechos se remontan a la madrugada del 26 de octubre, cuando la Policía Local intervino en el Parque Calderón tras el aviso de un grupo de jóvenes procedentes de Sevilla que alertaron de que un amigo presentaba un fuerte golpe en la cabeza y una respiración muy débil.
Los servicios sanitarios lo trasladaron al Hospital Universitario de Puerto Real y, ante la gravedad de las lesiones, fue derivado al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde falleció la noche del 27 de octubre.
Los amigos del fallecido pensaron en un primer momento que podría haberse caído debido a la ingesta de alcohol.
Los agentes de la UDEV de la Comisaría Local de El Puerto de Santa María detectaron indicios de criminalidad ya que constataron que a la víctima le faltaban varios efectos personales como una cadena, el teléfono móvil o la cartera, y la autopsia confirmó que la muerte se debió a un traumatismo de carácter violento.
La investigación se desarrolló dentro de la denominada operación 'Pasarela', en la que los agentes analizaron cámaras de videovigilancia, tomaron declaraciones a testigos y realizaron tareas de seguimiento que permitieron identificar a un sospechoso que solía mariscar en el río Guadalete y que fue visto en el entorno del Parque Calderón portando un bastón poco antes de la agresión.
Las pesquisas han determinado que el detenido golpeó a la víctima sobre las 3 de la madrugada y le causó lesiones de extrema gravedad, y posteriormente sustrajo diversos objetos personales, entre ellos el teléfono móvil y la tarjeta bancaria. Las cámaras de seguridad de una entidad financiera han registrado a un individuo intentando sacar dinero con esa tarjeta.
Los agentes han conseguido recuperar parte de los objetos robados y han detenido a un segundo individuo por un presunto delito de receptación, gracias a un registro domiciliario que permitió intervenir diversos efectos considerados de interés para esclarecer los hechos.
La Policía Nacional mantiene la investigación abierta y trabaja para obtener nuevos indicios, con el objetivo de confirmar si hubo más personas implicadas o si el principal sospechoso actuó solo.
El juez ha ordenado el ingreso en prisión provisional del detenido "ante la contundencia de los indicios reunidos durante la fase inicial del caso".
