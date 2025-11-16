Suceso en Castellón
Dos muertos y tres heridos graves al despeñarse un vehículo por un barranco entre Benassal y Ares
Ocurrió la noche del sábado en el kilómetro 32 de la CV-166, en el puente de la rambla Carbonera
Tragedia en las carreteras de Castellón. Dos personas murieron en un grave accidente que tuvo lugar la noche de ayer en término municipal de Ares, en la carretera CV-166 cuando un vehículo, en el que viajaban cinco ocupantes, se precipitó por un barranco.
El aviso del siniestro mortal se produjo a las 21.47 horas, según fuentes de la Guardia Civil de Castellón, en el límite entre Ares y Benassal -de hecho, está bastante más cerca de Benassal que de Ares-. Dos de los viajeros perdieron la vida y las otros tres quedaron atrapados. Hasta el lugar se desplazaron bomberos de los parques de la Plana Alta y l'Alt Maestrat, que les excarcelaron.
Dos sufren politraumatismos y fueron trasladados por sendos SAMU al Hospital General de Castellon. El otro, con varios traumatismos, fue trasladado al Hospital de la Plana. Los heridos tienen alrededor de 20 años, indican fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias (CICU).
El punto kilométrico del accidente es el 32,08 de la CV-166, en la zona de la rambla Carbonera. El vehículo cayó al barranco en la zona de la carretera donde hay un puente, cerca del cruce para acceder a la CV-15.
Vecinos de Benassal
Al menos cuatro de los cinco ocupantes del vehículo, uno de ellos fallecido, son vecinos de Benassal, confirma su alcaldesa, Elia García. Son de nacionalidad marroquí y vivían desde hace poco tiempo en el pueblo.
"Es un tramo complicado", explica la primera edil respecto a la zona en la que tuvo lugar el siniestro mortal. En este sentido, el Ayuntamiento ha solicitado a la Diputación que efectúe mejoras en el pavimento, ya que "resbala cuando está mojado".
"Este suceso ha dejado muy tocado al pueblo", añade.
Comunicado de condolencias del Ayuntamiento de Benassal
El Ayuntamiento de Benassal quiere expresar su dolor más profundo por el trágico accidente de tráfico ocurrido anoche a la carretera CV-166, en término municipal de nuestra localidad. En el siniestro perdieron la vida dos personas, una de ellas vecina de Benassal, y otras tres resultaron heridas de gravedad; entre ellas había también vecinos de nuestro pueblo.
En nombre de la corporación municipal y de todo el pueblo, trasladamos nuestras condolencias más sinceras a las familias y personas próximas a las víctimas, así como nuestro deseo de una recuperación completa y rápida para los heridos.
Queremos agradecer el trabajo y la rápida actuación de todos los cuerpos de emergencias que intervinieron: servicios sanitarios, bomberos, Guardia Civil y equipos de apoyo. De manera especial, nuestro reconocimiento al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Benassal, que fue el primero en llegar al lugar del siniestro, atender a las víctimas y coordinar la intervención inicial. Disponer del parque de bomberos en nuestro municipio es un factor determinante en situaciones como esta, y su dedicación lo ha vuelto a demostrar.
El Ayuntamiento de Benassal está a disposición de las personas afectadas para cualquier apoyo o atención que puedan necesitar en estos momentos difíciles.
