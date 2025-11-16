Dos muertos y tres heridos graves al despeñarse un vehículo por un barranco entre Benassal y Ares

Tragedia en las carreteras de Castellón. Dos personas murieron en un grave accidente que tuvo lugar la noche de ayer en término municipal de Ares, en la carretera CV-166 cuando un vehículo, en el que viajaban cinco ocupantes, se precipitó por un barranco.

El aviso del siniestro mortal se produjo a las 21.47 horas, según fuentes de la Guardia Civil de Castellón, en el límite entre Ares y Benassal -de hecho, está bastante más cerca de Benassal que de Ares-. Dos de los viajeros perdieron la vida y las otros tres quedaron atrapados. Hasta el lugar se desplazaron bomberos de los parques de la Plana Alta y l'Alt Maestrat, que les excarcelaron.

Dos sufren politraumatismos y fueron trasladados por sendos SAMU al Hospital General de Castellon. El otro, con varios traumatismos, fue trasladado al Hospital de la Plana. Los heridos tienen alrededor de 20 años, indican fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias (CICU).

El punto kilométrico del accidente es el 32,08 de la CV-166, en la zona de la rambla Carbonera. El vehículo cayó al barranco en la zona de la carretera donde hay un puente, cerca del cruce para acceder a la CV-15.

Vecinos de Benassal

Al menos cuatro de los cinco ocupantes del vehículo, uno de ellos fallecido, son vecinos de Benassal, confirma su alcaldesa, Elia García. Son de nacionalidad marroquí y vivían desde hace poco tiempo en el pueblo.

"Es un tramo complicado", explica la primera edil respecto a la zona en la que tuvo lugar el siniestro mortal. En este sentido, el Ayuntamiento ha solicitado a la Diputación que efectúe mejoras en el pavimento, ya que "resbala cuando está mojado".

"Este suceso ha dejado muy tocado al pueblo", añade.