Investigación en curso
Los Mossos investigan la muerte de una mujer tras caer de un balcón en Barcelona
El hijo de la víctima ha sido detenido tras los hechos ocurridos en L'Hospitalet
Gisela Macedo
Un hombre ha sido detenido la madrugada de este martes en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) tras la muerte de una mujer que, presuntamente, habría fallecido al precipitarse desde el balcón de un edificio situado en el número 86 de la calle Llobregat. Por ahora, el caso permanece abierto y las circunstancias del suceso continúan investigándose.
Según han informado fuentes policiales a este diario, el aviso se recibió alrededor de la medianoche del lunes al martes. Cuando los Mossos d’Esquadra llegaron al lugar, encontraron a la mujer ya fallecida.
El hombre detenido, que es hijo de la víctima, está siendo investigado, aunque por el momento no existe evidencia clara de que se trate de un homicidio, según las mismas fuentes.
Suscríbete para seguir leyendo
- La tragedia familiar del joven fallecido en accidente al caerle una palmera en Torrevieja
- Alfonso Muñoz, Funcionario de la Seguridad Social: 'Muchos vienen a pedir un carnet que no existe
- La oriolana que se salvó de que le cayera encima la palmera que acabó con la vida de un joven de 22 años en Torrevieja
- José Elías aclara su situación financiera: “Forbes dice que valgo millones, pero tengo menos de 300.000€ en la cuenta"
- El Tribunal Supremo lo confirma: los pensionistas de incapacidad permanente pueden cobrar este subsidio
- Los candidatos para suplir a Rubén Torrecilla en el Hércules
- 60 años de La Rotonda: aire japonés para el inicio de la playa de San Juan
- Así 'cazan' los nuevos radares de Alicante: multas en función de la ubicación