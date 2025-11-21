En Alzira
La propietaria de la clínica en la que fue intervenida la menor fallecida en Valencia: "La niña salió aparentemente bien... La anestesista no sabe qué ha podido pasar"
La clínica está invesigando el lote de anestesia
Redacción
La propietaria de la clínica dental en la que fue intervenida la niña de 6 años fallecida en Alzira ha reconocido en À Punt que la menor salió de las instalaciones "aparentemente bien" y que la anestesista que la atención "no ha sabe qué ha podido pasar".
En declaraciones a À Punt, la responsable de la clínica ha explicado que a la menor se le extrajeron unos dientes de leche y unos empastes y que para que la niña estuviera "más relajada" se la aplicó sedación. En este sentido ha explicado que no se le aplicó una anestesia general y que están "investigando el lote de anestesia".
Otra menor de 4 años también tuvo que ser atendida en el hospital, al que llegó con un episodio de fiebre, vómitos y somnolencia. La menor también había recibido tratamiento en la misma clínica dental y fue evacuada en un SAMU a la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Clínico Universitario de València, donde permanece ingresada, según han confirmado fuentes sanitarias.
Suscríbete para seguir leyendo
- El fiscal pide la pena máxima al empresario acusado de un siniestro laboral que dejó parapléjico a un joven en Alicante
- Un bar franquista se cuela en la quinta edición del Concurso Arroz y Costra de Orihuela
- Un joven completa el Camino de Santiago desde Benidorm en 41 días: 'No quitaría ni un kilómetro
- Así es el nuevo hotel de la cadena Hilton que ha abierto a dos kilómetros de las playas de Elche
- Un menor apuñala a otro en Torrevieja
- Ojo con la 'estafa del billete' en los cajeros automáticos: pueden robarte mucho dinero
- Visita la casa de Papá Noel en Alicante: ya hay fecha para pedir cita
- El invierno llega por fin a Alicante y la mínima alcanza los -3,5 grados. ¿Viene para quedarse?