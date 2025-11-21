Violenta paliza a una menor por otros adolescentes en La Palma

La Fiscalía de Menores investiga de oficio una agresión a una menor ocurrida a finales del pasado mes de octubre en Santa Cruz de La Palma.

Los hechos, que no han sido denunciados por los padres de la víctima en dependencias policiales, fueron grabados por unos testigos de la paliza, alguno de los cuales también participaron en el suceso, a través de unos dispositivos telefónicos y posteriormente se difundieron en distintas redes sociales.

En las imágenes se observa la agresividad con la que unas jóvenes atacan a una adolescente en una zona portuaria de la capital palmera.

Patadas y puñetazos

Según los datos a los que ha tenido acceso esta redacción, las participantes en el linchamiento tiraron a la chica al suelo y se cebaron con ella propinándole una gran cantidad de patadas, tirones de pelos y puñetazos.

La intensidad de sus acciones fue subiendo a medida que otras jóvenes, todas de una edad similar, jadeaban a las agresoras.

La víctima sólo pudo cubrirse la cara para evitar recibir los impactos de forma directa. Se desconoce el grado de las lesiones sufridas.

Tampoco ha trascendido si, antes de que empezara todo, las chicas habían sido convocadas para un ajuste de cuentas por circunstancias que se desconocen o si todo se desencadenó sobre la marcha.

Una de las líneas de trabajo de los investigadores es averiguar el centro educativo en el que están matriculadas las agresoras y la agredida.

Circunstancias

Agentes de la Policía Nacional tratan de aclarar las circunstancias en las que se produjo este incidente, así como el grado de responsabilidad de cada una de las agresoras a partir del vídeo que captó la brutalidad del ataque.

Todas las menores están identificadas y se está a la espera de cruzar datos para ver si alguna de ellas tiene antecedentes similares.

Graves insultos

El vídeo comienza en el momento en que un adolescente se dirige a la víctima para decirle: "En lo que yo salga del centro, tú entras, pedazo de puta".

A continuación, otra de las personas presentes pregunta a la afectada: "¿Tú no ibas a acabar en Tabares?", en referencia al centro de internamiento educativo para menores infractores de Valle Tabares, ubicado en La Laguna (Tenerife).

Después, supuestamente una de las personas que graba la escena, insiste varias veces: "Dale, dale, dale...por la boca".

Empujones

Hubo un momento en que de las palabras se pasó a la violencia física. Una de las implicadas propinó un par de patadas en el muslo derecho a la menor perjudicada. Y, a continuación, recibió empujones de varias de las presentes.

Una de las personas que presuntamente graba el violento suceso indica a quienes están más cerca cómo deben golpearla o derribarla.

Una de las presuntas agresoras agarró del pelo a la menor y la tiró contra el suelo. A partir de entonces, se sucedieron los puñetazos, las patadas y los tirones de pelo sin contemplaciones.

Episodio similar en Gran Canaria

Cabe recordar que la semana pasada se registró un episodio de similares características en el sur de Gran Canaria, que también fue divulgado por redes sociales.

La Policía Nacional investiga un caso de presunto acoso y agresión a un menor en San Bartolomé de Tirajana. La víctima fue acorralada en una calle de la urbanización Bella Vista por un grupo de diez adolescentes. La banda estaba liderada por un menor, autor del episodio de bullying, que ya está identificado por la Policía Nacional.

Los hechos ocurrieron en un callejón, el presunto acosador agrede e insulta al menor, completamente paralizado, que ni siquiera se defiende. El ataque fue grabado por otro implicado mientras más jóvenes jalean al agresor.