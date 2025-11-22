Detenido en Dénia por extorsionar a un usuario de una página para sexo con amenazas de sicarios

La Policía Nacional ha detenido en Dénia a un joven de 23 años como presunto autor de un delito de extorsión tras amenazar, a través de una aplicación de mensajería, a un hombre que había consultado una página de contactos en internet. La víctima acudió a la Comisaría de Dénia después de comenzar a recibir mensajes intimidatorios en su teléfono tras interactuar con perfiles de mujeres en estas plataformas.

Según relató a los agentes, primero fue contactado por alguien que se identificaba como el “jefe de la casa de servicios escort” y responsable de unos supuestos sicarios, quien lanzó graves amenazas de muerte contra él y su familia. Incluso llegó a recibir un vídeo grabado en otro país en el que se mostraban actos violentos contra una persona, con el fin de aumentar la intimidación, según fuentes policiales.

Posteriormente, desde otro número de teléfono, un interlocutor con un tono más cordial le aseguró que podía “ayudarle” a librarse de esos sicarios si pagaba una multa de 2.500 euros por un supuesto mal uso del servicio. Aterrorizado por las amenazas, el denunciante realizó varias transferencias a través de una aplicación de envío instantáneo de dinero.

Poco después volvieron a exigirle 1.000 euros adicionales, que también acabó abonando a otra cuenta distinta. Pese a haber pagado estas extorsiones, y según apunta la propia Policía Nacional, las amenazas continuaron, lo que llevó a la víctima, en estado de pánico, a denunciar los hechos.

La investigación de la Policía Judicial permitió identificar a un joven residente en Alicante como presunto responsable de la extorsión. Fue localizado y detenido, y las diligencias ya han sido remitidas a los juzgados de instrucción de Dénia.