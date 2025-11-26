Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Salou

El director de una oficina de CaixaBank en Tarragona, herido tras ser apuñalado por un hombre

Los Mossos apuntan a una "posible patología mental" del agresor, de 31 años

El director de una oficina de CaixaBank en Salou, herido tras ser apuñalado por un cliente

El director de una oficina de CaixaBank en Salou, herido tras ser apuñalado por un cliente

Jan Magarolas

Los Mossos d'Esquadra han detenido este miércoles a un hombre en una sucursal bancaria de Salou (Tarragona) por haber apuñalado al director de la oficina. Los hechos han tenido lugar en el centro del municipio turístico y la policía ha recibido la llamada de aviso a las 14:45 horas. El hombre detenido, de 31 años, está acusado de un delito de lesiones, mientras que la víctima ha sido trasladada al hospital en estado leve.

Según ha avanzado el Diari de Tarragona, el ataque ha tenido lugar en la sucursal que CaixaBank tiene en la Via Roma, número 9, de Salou. Según ha podido saber EL PERIÓDICO de fuentes de los Mossos d'Esquadra, la policía catalana se ha desplazado al lugar de los hechos con nueve dotaciones y ha detenido al agresor, que tenía "una posible patología mental". También se han desplazado efectivos de la Policia Local y el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM).

La policía catalana confirma que la víctima es el director de la sucursal, que ha sido trasladado por el SEM al hospital en estado leve y que "no se teme por su vida". La agresión se habría cometido con un arma blanca, presuntamente una navaja, y el cliente ha sido detenido acusado de un delito de lesiones, aunque la investigación continúa abierta.

Los Mossos trabajan con varias hipótesis, entre las cuales, que el agresor tenía algún tipo de problema de salud mental, o bien que se trataría de cuestión económica familiar, aunque no confirman ningún caso.

